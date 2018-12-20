“Это не было расчётом” - Глава МИД Австрии прокомментировала Путина на своей свадьбе

"Приезд Владимира Путина на мою свадьбу связан с моим спонтанным приглашением, это не было каким-то расчетом, который мне приписывают", — таким образом комментирует Карин Кнайсль присутствие российского лидера на своём семейном торжестве.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, по каким причинам глава российского государства Владимир Путин оказался приглашенным на её свадьбу.

"Приезд Владимира Путина на мою свадьбу связан с моим спонтанным приглашением, которое произошло 5 июня, когда он был в Вене. Тогда я действовала спонтанно, это не было каким-то расчетом, который мне приписывают", — вспоминает Кнайсль.



Министр говорит, что просто хотела поделиться радостью, поэтому и сделала предложение присутвовать на её семейном празднике. Но после этого добавляет ложку дёгтя: ей до сих пор неприятно слышать упреки в том, что налогоплательщики заплатили за безопасность российского президента – признается министр.

Страна, в которой находится президент, обязана предпринимать все меры для его защиты, полагает Кнайсль.



Как пишет ТАСС, Кнайсль на вопрос о том, пригласила бы она Путина на свою свадьбу ещё раз, ответила, что второй раз выходить замуж не планирует.