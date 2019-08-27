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«Это называется «манипуляция информацией»: в российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе

27 августа 2019, 13:39  •  76 • В мире
Американский сенатор Рон Джонсон заявил, что собирался поехать в Россию в составе делегации конгресса, но ему отказали в визе. Однако в МИД РФ рассказали, что конгрессмен не только не обращался за визой, но и официально находится в стоп-листе, о чём давно осведомлён. Ему, как и целому ряду других американских политиков, запрещён въезд в Россию в качестве ответных мер на санкционные действия против российских парламентариев. В министерстве считают, что сенатор намеренно манипулирует информацией. В посольстве РФ в Вашингтоне также указали на антироссийский характер работы Джонсона, который в последнее время призывал «применить силу» к Москве после инцидента в Керченском проливе и выступил соавтором резолюции с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, которому, по его собственным словам, якобы отказали в выдаче визы РФ. Как сообщили в департаменте информации и печати МИД, республиканец не только не обращался за визой, но и был в курсе того, что ему, как и ряду других американских политиков, запрещён въезд в Россию.

«Это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чём знал давно», — цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Джонсон даже не обращался за визой, однако выставляет эту ситуацию таким образом, будто получил отказ после официального запроса.

«За визой не обращался. Но представил всё, как будто ему отказано после обращения», — отметил представитель МИД.

Ранее Джонсон опубликовал на своём сайте заявление, в котором утверждалось, что Москва отказала ему в визе. По словам представителя штата Висконсин, он намеревался приехать в Россию в составе двухпартийной делегации конгресса и провести ряд переговоров с представителями российских властей, американского бизнеса и гражданского сообщества.

«Работая с послом Хантсманом я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами. К сожалению, российские власти продолжают играть в дипломатические игры с этими искренними попытками и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я продолжу выступать за жёсткий и решительный ответ на российскую агрессию — и откровенный диалог, где это возможно», — говорится в заявлении Джонсона.

Однако вскоре после публикации этого сообщения в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что Джонсон даже не информировал о своём намерении посетить Россию.

«Сенатор в наше посольство не обращался и не сообщал о своих планах посетить Россию», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

We have long been calling on the #UnitedStates

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