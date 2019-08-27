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«Это называется «манипуляция информацией»: в российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе
27 августа 2019, 13:39 • 76 • В мире
Американский сенатор Рон Джонсон заявил, что собирался поехать в Россию в составе делегации конгресса, но ему отказали в визе. Однако в МИД РФ рассказали, что конгрессмен не только не обращался за визой, но и официально находится в стоп-листе, о чём давно осведомлён. Ему, как и целому ряду других американских политиков, запрещён въезд в Россию в качестве ответных мер на санкционные действия против российских парламентариев. В министерстве считают, что сенатор намеренно манипулирует информацией. В посольстве РФ в Вашингтоне также указали на антироссийский характер работы Джонсона, который в последнее время призывал «применить силу» к Москве после инцидента в Керченском проливе и выступил соавтором резолюции с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
РИА Новости © Максим Блинов
В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, которому, по его собственным словам, якобы отказали в выдаче визы РФ. Как сообщили в департаменте информации и печати МИД, республиканец не только не обращался за визой, но и был в курсе того, что ему, как и ряду других американских политиков, запрещён въезд в Россию.
«Это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чём знал давно», — цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Джонсон даже не обращался за визой, однако выставляет эту ситуацию таким образом, будто получил отказ после официального запроса.
Ранее Джонсон опубликовал на своём сайте заявление, в котором утверждалось, что Москва отказала ему в визе. По словам представителя штата Висконсин, он намеревался приехать в Россию в составе двухпартийной делегации конгресса и провести ряд переговоров с представителями российских властей, американского бизнеса и гражданского сообщества.
«Работая с послом Хантсманом я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами. К сожалению, российские власти продолжают играть в дипломатические игры с этими искренними попытками и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я продолжу выступать за жёсткий и решительный ответ на российскую агрессию — и откровенный диалог, где это возможно», — говорится в заявлении Джонсона.
Однако вскоре после публикации этого сообщения в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что Джонсон даже не информировал о своём намерении посетить Россию.
«Сенатор в наше посольство не обращался и не сообщал о своих планах посетить Россию», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
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