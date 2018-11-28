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«Это натуральная пытка»: отец Марии Бутиной рассказал об условиях содержания дочери

28 ноября 2018, 23:24  •  58 • В мире
Валерий Бутин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на контроль ситуацию с уголовным преследованием его дочери Марии Бутиной, обвиняемой в незаконной деятельности в качестве иностранного агента на территории США. В интервью RT Бутин рассказал, как Мария переживает перевод на строгие условия содержания.
 
© Фото из личного архива
 

— Вы уже не в первый раз обращаетесь к президенту?

— Действительно, письмо президенту я уже писал ранее, но оно было переправлено в МИД. Сегодня я обратился к Владимиру Путину в эфире телеканала «Россия». Жду его вмешательства в процесс, во все события, которые происходят вокруг моей дочери. Сейчас ситуация такова, что тем структурам, которые занимаются Марией, эти вопросы решать крайне сложно. Уголовное преследование моей дочери вообще ни в какие рамки уже не лезет. Схватили непонятно за что, кинули в карцер без объяснения причин... Очевидно, что это не наказание за провинность, а побуждение к признанию вины в том, чего она не совершала.

— Условия содержания Марии вновь ужесточили?

— Да. Уже восемь дней она по 22 часа в сутки находится в одиночной камере площадью шесть квадратных метров. Вместо кровати там бетонный топчан, и больше ничего нет. Вне камеры она может проводить только два часа в сутки — с двух до четырёх ночи, то есть она не может нормально спать. Общаться ни с кем нельзя.

— Понятно ли, почему её поместили в карцер?

— Якобы из-за того, что поделилась телефонным номером своего адвоката с другой заключённой.

— Она подала жалобу?

— Машин адвокат обратился в суд с просьбой перевести её на общий режим.

— Чем Мария сейчас занимается в заключении? Раньше вы рассказывали, что она преподаёт заключённым йогу и математику.

— Теперь никакой алгебры и йоги нет, понятное дело. Мария читает, вяжет шарфы, делает спортивные упражнения. Кроме того, у неё почти каждый день бывают адвокаты — они прорабатывают линию защиты на ближайшее судебное заседание, которое пройдёт 19 декабря.

— Как её самочувствие?

— Она не жалуется. Возможно, просто не хочет, чтобы я переживал. Меня волнует не столько её физическое состояние — она человек спортивный, закаленный.

Больше меня беспокоит психологическое состояние дочери. Представьте, каково сидеть в четырёх стенах без звука. Это натуральная пытка! Многие не выдерживают подобного режима, бьются головой о стену и вены себе разгрызают. Я пытаюсь ей помочь, чем могу: говорю, что её вся страна поддерживает.

— Есть ли данные о давлении со стороны сотрудников тюрьмы?

— В предыдущих разговорах дочь отмечала, что персонал достаточно корректно себя ведет и ничего лишнего себе не позволяет.

— Какие, по вашему мнению, есть нарушения в содержании Марии под стражей?

— Американское законодательство в отношении неё нарушено вообще кардинально. Есть указание правительства США как можно реже применять одиночное заключение, только если на это имеются какие-то серьёзные основания. Она без веских причин находится в таких условиях в общей сложности уже почти три месяца. До этого, когда она содержалась в вашингтонской тюрьме, её будили каждые 15 минут, якобы опасаясь за её здоровье.

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