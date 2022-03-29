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Это настоящий фашизм: Журналист из Китая поражен обращением с пленными на Украине
29 марта 2022, 04:15 • 129 • Политика
Китайского корреспондента возмутило то, как в Незалежной обращаются с пленными из России. По его словам, это не по-человечески.
Видео с пытками военнопленными на Украине разошлись по всей Сети. На кадрах видны раздетые люди, над которыми смеются, которым простреливают ноги. По словам шефа-корреспондента московского бюро телеканала "Феникс" КНР Лу Юйгуана, который видел все своим глазами, это настоящий фашизм. Он отметил, что к этому причастны боевики "Азова"*.
"Очень больно на это смотреть. Я тоже служил в армии. Если армия так поступает, как они - это нечеловечески, настоящий фашизм. У них всё тело в фашистких знаках. И это молодые люди", - сказал Лу Юйгуана в беседе с русским журналистом Романом Головановым.
Он добавил, что не понимает, зачем так поступать с пленными. Ведь Украина сама боролась против фашистов, погибло множество людей. "Мне стыдно за них", – подытожит китайский журналист.
Ранее в ООН наконец приняли во внимание информацию России о пытках русских военнопленных на Украине. Организация не может никого наказать, но потребовала и от Киева, и от Москвы немедленно расследовать факты истязаний.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.
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