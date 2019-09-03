«Это настоящее чудо»: потерявшаяся в Белоруссии девочка нашла родителей спустя 20 лет

Девушка из Рязани, которая 20 лет назад потерялась в Белоруссии, нашла своих родителей. 1 октября 1999 года тогда ещё четырёхлетняя Юлия поехала с папой на электричке продавать картошку. На обратном пути отец уснул. Машинисты разбудили его на конечной станции, но дочери рядом уже не было. Сама Юлия помнит, что некоторое время жила с неизвестными мужчиной и женщиной, которые затем оставили её на железнодорожной станции. После этого она попала в приёмную семью. Лишь в августе 2019 года молодой человек Юлии через интернет нашёл её родителей.

2 сентября в белорусском МВД сообщили, что в России нашлась девушка, пропавшая 20 лет назад в Белоруссии.

Четырёхлетняя Юлия исчезла 1 октября 1999 года. Как рассказала RT биологическая мама Людмила, в тот день девочка напросилась поехать с папой продавать картошку. Ехать от Нового Села недалеко — всего три железнодорожных станции. Обратно Юля с папой поехали уже на последней электричке Минск — Осиповичи.

«Муж тогда немного выпил и уснул. В Осиповичах его разбудили машинисты. Он тогда был весь в крови. А вот дочери уже не было рядом. Он поехал на первой электричке домой. Мы начали искать. Обратились в милицию. Сначала проверили, чья кровь на одежде, а потом начали поиски. На каждом столбе висели ориентировки о без вести пропавшей четырёхлетней девочке», — вспоминает женщина.

Родители даже обращались к гадалкам. Те уверяли, что ребёнок находится со смуглыми женщиной и мужчиной. Девочку искали шесть лет, но поиски были безуспешными.

«Мы ни на минуту не теряли надежды, что наша дочь найдётся. Всё это время корили себя. Я — за то, что отпустила ребёнка с мужем. Он себя — за то, что выпил и потерял её», — говорит Людмила.

Нашли в России

Как вспоминает сама Юля, нашли её уже в России 21 октября. Всё это время она, по её словам, ходила с мужчиной и женщиной. Вместе они просили деньги и прятались от полиции. Но на одной из железнодорожных станций мужчина высадил ребёнка на платформе и сказал: «Стой здесь». Поезд ушёл. Сотрудники милиции нашли ребёнка на железнодорожной станции, расположенной неподалёку от Рязани.

Девочка помнила только, что маму зовут Люда, а папу — Витя. В итоге ей дали фамилию Иванова и с разницей в год ошиблись в дне рождения. Настоящий — 26 сентября 1995 года, а в милиции поставили 1 октября 1996-го.

© Министерство внутренних дел Республики Беларусь

«Потом я какое-то время была в детском центре. Меня должны были перевести в детский дом, но нашлась семья, готовая меня забрать. У них есть двое своих сыновей. Они никогда меня не обижали. Дали мне возможность получить образование. Сначала я отучилась на товароведа. Сейчас получаю второе высшее — на фармацевта. Я им очень благодарна. Но в то же время мне всегда было интересно, кто мои биологические родители. Иногда казалось, что это именно они бросили меня на станции», — признаётся Юлия.

Девушка сама много раз пыталась найти какую-то информацию о себе и родителях, но безуспешно.

Знакомство

В марте 2019 на сайте знакомств Юлия познакомилась с рязанцем Ильёй Крюковым. Они общались, потом Юля рассказала свою историю: она сирота, детство провела в интернате, потом в приёмной семье, помнит, как потерялась в электричке. Молодой человек решил помочь: стал искать информацию в интернете и нашёл статью о без вести пропавшей девочке. Приметы совпали, в том числе шрам на лице.

«Это было 19 августа. Она рассказала всё, что помнит. Я вбил в поиск: «потерялся ребёнок, девочка Юля, четыре года» — и буквально через 20 минут нашёл ориентировку», — рассказывает RT Крюков.

Взятие биоматериала для проведения анализа ДНК

© Министерство внутренних дел Республики Беларусь

На следующий день молодые люди позвонили по указанным номерам и договорились с предполагаемыми родителями о встрече. 22 августа Юля и Илья приехали в Белоруссию. Воссоединилась семья в Пуховичском отделе милиции.

«Это настоящее чудо. Мы на протяжении 20 лет не отправляли ориентировку в архив, ведь у нас не так много детей пропадает. Её периодически тиражировали СМИ. Молодой человек догадался, что девушка может быть из другой страны, и поэтому смог найти всю информацию. Мы, в свою очередь, даже и не думали, что девочку надо искать в России», — рассказала RT начальник управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь Ольга Чемоданова.

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке девочка нашлась в России

По её словам, теперь дело о розыске ребёнка будет закрыто. Искать потенциальных похитителей никто не будет.

«Когда девочка пропала, у нас не было никакой информации, что на папу девочки напали. Он просто сказал, что забыл ребёнка в электричке. Поэтому и ориентировка была на без вести пропавшую девочку», — поясняет Чемоданова.

Как рассказывает RT сама Юлия, теперь она будет приезжать в гости к биологическим родителям и поддерживать общение, однако переезжать в Белоруссию не собирается.

«Она постоянно звонит, говорит «мама», но обращается на «вы». Уже сказала, что, как доучится, приедет в гости вместе со своей пятилетней дочкой. Пока мы общались (с внучкой. — RT) только по видеосвязи. Она копия Юли — той, которую мы потеряли. Илья очень интеллигентный и вежливый. Надеемся, что у них с Юлей всё сложится, — рассказывает Людмила. — Я общалась с её приёмными родителями. Очень им благодарна, что они воспитали моего ребёнка, дали ей образование. Я все эти годы боялась, что она живёт где-то в таборе с цыганами».