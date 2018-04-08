«Это наспех срежиссированная провокация»

Россия категорически опровергла обвинения сирийских правительственных сил со стороны Запада в причастности к химическим атакам на мирное население, передает RT.

В частности, сообщения о применении правительственными силами Сирии химического оружия в городе Дума в 10 км от Дамаска являются ложными. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Ряд западных стран осуществляет меры информационного характера по срыву данной операции. Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами САР химического оружия», — сказал военный.

По его словам, некоторые неправительственные организации, в частности «Белые каски», известные своими фейковыми новостями», сообщили о том, что 7 апреля сирийские войска сбросили на территорию Думы бомбу с хлором. Он опроверг достоверность этих данных.

В Центре по примирению также заявили о готовности направить российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы подтвердить «сфабрикованный характер» информации, предоставленной неправительственными организациями.

В заключение Евтушенко добавил, что в воскресенье, 8 апреля, начинается операция по выводу из города Дума боевиков группировки «Джейш аль-Ислам».

Выступление Евтушенко касается, в первую очередь, заявлений официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, которая призвала Москву помочь предотвратить дальнейшие химические атаки в Сирии, при этом одновременно вновь обвинив Россию в поддержке сирийских властей.

«Соединенные Штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку властей Сирии и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — говорится в сообщении представителя американского внешнеполитического ведомства.

США уже призвали к реакции на инцидент все мировое сообщество, передает НСН.

«Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества… Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима, в конечном счете, ответственна за эти жестокие нападения», — указала представитель американского внешнеполитического ведомства.

Данное заявление касается информации британских СМИ о том, что в ночь на 8 апреля в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума в 10 км от Дамаска погибли 70 человек. При этом официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин назвал ложью и провокацией заявления о якобы применении химического орудия в сирийской Думе. Он отметил, что эта история повторяется уже не в первый раз.

«И мы, как всегда, видим либо наспех сработанные ролики, срежиссированные фотографии и так далее. Либо мы видим реальное применение химического оружия, но боевиками», — указал парламентарий.

Кроме того, депутат напомнил, что при освобождении последних анклавов, где находились боевики в районе Дамаска, Гуты и Думы, российские военные специалисты и бойцы САР находили этих терристориях химические лаборатории, передает ФАН.

«И было ясно, что там готовились провокации», — подчеркнул политик.

Вместе с тем, сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник в правительственных войсках сообщило, что боевики вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» (организация запрещена в ряде стран) в Думе распространяют ложную информацию об использовании химического оружия проправительственной армией.

По информации издания, таким путем незаконные вооруженные формирования хотят остановить наступление Сирийской арабской армии, подчиняющейся президенту страны Башару Асаду.

«Террористы «Джейш аль-Ислам» в состоянии сокрушения. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии», — рассказал местный источник.

В апреле прошлого года в городе Хан-Шейхуне на северо-западе Сирии была совершена химатака. Ядовитый газ убил не менее 89 человек, пострадали не менее 557 человек.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире американского телеканала CBS высказал мнение, что ответственность за поражение населения лежит на России, поскольку именно она ранее взяла на себя ответственность за процесс уничтожения запасов химоружия в Сирии и гарантировала полное запрещение его производства.

Директор ЦРУ США Марк Помпео, в свою очередь, рассказал, что после инцидента в Хан-Шейхуне глава Белого дома Дональд Трамп поручил выяснить, что произошло там в действительности. Как объяснил Помпео, американскими спецслужбами было установлено, что «химатака была совершена сирийским режимом».

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийские военные непричастны к атаке, и возложил ответственность на боевиков. Как отметили сирийские власти, все химическое оружие было вывезено из Сирии под руководством специализированных структур ООН в 2013 году.

В ответ на инцидент в Хан-Шейхуне США нанесли удар высокоточными ракетами «Томагавк» по аэродрому в Сирии, откуда, по данным американской стороны, стартовали самолеты с химическим оружием.

В Америке назвали это актом возмездия. Ракетный обстрел стал первым ударом США по правительственным войскам в Сирии, санкционированным администрацией Дональда Трампа.

Москва в ответ на это указала мировому сообществу, что доказательств применения химического оружия правительственными силами Сирии нет.