«Это наша свобода выбора»: Индия заявила о суверенном праве на покупку С-400

Индия выступает против попыток навязать ей выбор извне в вопросе покупки вооружений. Об этом заявил глава МИД республики Субраманиам Джайшанкар, комментируя вопрос покупки российских комплексов С-400. Министр также рассказал, что Нью-Дели ведёт переговоры с Вашингтоном по вопросу «опасений» американской стороны из-за контракта с Москвой. США неоднократно выражали недовольство тем фактом, что Индия заключила договор о покупке систем ПВО у РФ. По мнению экспертов, Соединённые Штаты вряд ли пойдут на серьёзное противостояние с индийскими партнёрами, однако будут продолжать оказывать давление.

Вопрос покупки Индией вооружения относится к её суверенитету, и страна не хотела бы, чтобы кто-то выступал с рекомендациями о том, с какими государствами в этом вопросе следует сотрудничать. Об этом заявил глава МИД страны Субраманиам Джайшанкар в ходе визита в Вашингтон, комментируя вопрос о покупке страной С-400, сообщает телеканал NDTV.

«Мы всегда утверждали, что наши закупки, выбор поставщиков военной техники — это абсолютно суверенное право, — приводит его слова ТАСС. — Мы бы не хотели, чтобы какое-то государство говорило нам, что покупать или не покупать у России, как и чтобы какое-то государство указывало нам, что покупать или не покупать у Америки».

По словам Джайшанкара, Индия ведёт переговоры с США об «опасениях» американской стороны. Тем не менее министр подчеркнул, что всем следовало бы признать свободу выбора Нью-Дели.

«Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать», — отметил дипломат.

Говоря об отношениях Индии и США в целом, Джайшанкар отметил, что они очень тёплые, однако подчеркнул, что позиция Нью-Дели по Ирану расходится с жёстким подходом главы Белого дома Дональда Трампа.

«Мы смотрим на Иран с востока, и с востока Иран до сих пор был очень стабильной силой, сохраняющей статус-кво», — сказал министр.

«Обсуждаем локализацию»

Напомним, Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре прошлого года. Общая сумма договора — порядка $5,4 млрд. В начале сентября вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов сообщил, что установки будут поставлены в течение 18—19 месяцев.

«(Контракт. — RT) проавансирован, и в строгом соответствии с графиком всё будет поставлено. Там, по-моему, около 18—19 месяцев», — приводит его слова РИА Новости.

Также возможна локализация производства некоторых элементов С-400 в Индии, подчёркивал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК.

«Да, с Индией мы тоже обсуждаем локализацию. Очень много техники, на которую мы Индии лицензию продали: самолёты Су-30, потом танк Т-90, ракеты Brahmos созданы с ними вместе, на их территории, вместе с их учёными», — говорил он.

Танки Т-90 индийской армии

Reuters

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Однако категорически против этого контракта выступают США. Согласно закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), Вашингтон может вводить ограничения против тех стран, которые закупают вооружение у Москвы. Как сказал в интервью журналу India Today в конце июня Госсекретарь США Майк Помпео, решение по санкциям в отношении Индии ещё не принято.

«Не хочу опережать решения, которые мы примем на этот счёт, — сказал он. — Мы отреагируем как партнёры. Мы откровенны, прямо говорим о своих рисках, обеспокоенности, вещах, которые должны сделать. Знаю, что мы будем заниматься улаживанием и этого».

США и впредь продолжат давление на Индию, убеждён эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Несомненно, Вашингтон будет уговаривать Нью-Дели не покупать российское оружие, будет оказывать давление, хотя и, вероятно, непубличное. Но при этом не будет переходить границ — если Индия всё-таки примет решение закупать часть российского вооружения, будет относиться к этому скорее с определённым пониманием, нежели с явной враждебностью», — сказал он RT.

Брутер пояснил, что для США Индия — это страна, которая, «на их взгляд, не позволяет России и Китаю продолжить создание некоего в перспективе антизападного блока».

Однако, учитывая запущенную процедуру импичмента против президента США Дональда Трампа, вполне возможно, что внешнеполитические действия в отношении Индии в ближайшее время будут свёрнуты, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Я думаю, что в настоящее время, учитывая ситуацию, которая складывается, может возникнуть пауза, связанная с активизацией действий против Индии. Сейчас Вашингтону не до этого», — отметил он в беседе с RT.

«Давние, хорошие традиции сотрудничества»

Между Россией и Индией существуют давние партнёрские отношения в области сотрудничества в военно-технической сфере, подчеркнул в разговоре с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Надо учитывать, что у нас сложились давние, хорошие традиции в области военно-технического сотрудничества. Ещё в советское время Индия в больших объёмах закупала нашу военную технику и вооружения, были всегда довольны. Это сотрудничество продолжается и с современной Россией», — отметил он.

Так, по словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФВТС) России Дмитрия Шугаева, отношения Москвы и Нью-Дели в вопросе контрактов о вооружениях — важнейшая часть «привилегированного стратегического взаимодействия».

«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв», — сказал он 4 сентября.

США стремятся противодействовать этому при помощи угрозы введения санкций, отметил Кошкин. Тем не менее российские комплексы ПВО С-400 объективно превосходят своих зарубежных конкурентов, включая американские Patriot, констатировал эксперт.

«Больше всего пытаются сравнить с Patriot — они уступают по формуле «цена — качество». По качественным параметрам тактико-технических характеристик наши комплексы превосходят Patriot. В четыре раза у США дороже, притом что тактико-технические характеристики хуже. С-400 — это высокотехнологичные ракетные системы, которые сегодня являются лучшими в мире», — заключил аналитик.