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«Это наша свобода выбора»: Индия заявила о суверенном праве на покупку С-400
01 октября 2019, 15:24 • 29 • В мире
Индия выступает против попыток навязать ей выбор извне в вопросе покупки вооружений. Об этом заявил глава МИД республики Субраманиам Джайшанкар, комментируя вопрос покупки российских комплексов С-400. Министр также рассказал, что Нью-Дели ведёт переговоры с Вашингтоном по вопросу «опасений» американской стороны из-за контракта с Москвой. США неоднократно выражали недовольство тем фактом, что Индия заключила договор о покупке систем ПВО у РФ. По мнению экспертов, Соединённые Штаты вряд ли пойдут на серьёзное противостояние с индийскими партнёрами, однако будут продолжать оказывать давление.
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» РИА Новости © Министерство обороны РФ
Вопрос покупки Индией вооружения относится к её суверенитету, и страна не хотела бы, чтобы кто-то выступал с рекомендациями о том, с какими государствами в этом вопросе следует сотрудничать. Об этом заявил глава МИД страны Субраманиам Джайшанкар в ходе визита в Вашингтон, комментируя вопрос о покупке страной С-400, сообщает телеканал NDTV.
По словам Джайшанкара, Индия ведёт переговоры с США об «опасениях» американской стороны. Тем не менее министр подчеркнул, что всем следовало бы признать свободу выбора Нью-Дели.
«Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать», — отметил дипломат.
Говоря об отношениях Индии и США в целом, Джайшанкар отметил, что они очень тёплые, однако подчеркнул, что позиция Нью-Дели по Ирану расходится с жёстким подходом главы Белого дома Дональда Трампа.
«Мы смотрим на Иран с востока, и с востока Иран до сих пор был очень стабильной силой, сохраняющей статус-кво», — сказал министр.
«Обсуждаем локализацию»
Напомним, Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре прошлого года. Общая сумма договора — порядка $5,4 млрд. В начале сентября вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов сообщил, что установки будут поставлены в течение 18—19 месяцев.
«(Контракт. — RT) проавансирован, и в строгом соответствии с графиком всё будет поставлено. Там, по-моему, около 18—19 месяцев», — приводит его слова РИА Новости.
Также возможна локализация производства некоторых элементов С-400 в Индии, подчёркивал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК.
«Да, с Индией мы тоже обсуждаем локализацию. Очень много техники, на которую мы Индии лицензию продали: самолёты Су-30, потом танк Т-90, ракеты Brahmos созданы с ними вместе, на их территории, вместе с их учёными», — говорил он.
Однако категорически против этого контракта выступают США. Согласно закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), Вашингтон может вводить ограничения против тех стран, которые закупают вооружение у Москвы. Как сказал в интервью журналу India Today в конце июня Госсекретарь США Майк Помпео, решение по санкциям в отношении Индии ещё не принято.
«Не хочу опережать решения, которые мы примем на этот счёт, — сказал он. — Мы отреагируем как партнёры. Мы откровенны, прямо говорим о своих рисках, обеспокоенности, вещах, которые должны сделать. Знаю, что мы будем заниматься улаживанием и этого».
США и впредь продолжат давление на Индию, убеждён эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Несомненно, Вашингтон будет уговаривать Нью-Дели не покупать российское оружие, будет оказывать давление, хотя и, вероятно, непубличное. Но при этом не будет переходить границ — если Индия всё-таки примет решение закупать часть российского вооружения, будет относиться к этому скорее с определённым пониманием, нежели с явной враждебностью», — сказал он RT.
Брутер пояснил, что для США Индия — это страна, которая, «на их взгляд, не позволяет России и Китаю продолжить создание некоего в перспективе антизападного блока».
Однако, учитывая запущенную процедуру импичмента против президента США Дональда Трампа, вполне возможно, что внешнеполитические действия в отношении Индии в ближайшее время будут свёрнуты, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
«Давние, хорошие традиции сотрудничества»
Между Россией и Индией существуют давние партнёрские отношения в области сотрудничества в военно-технической сфере, подчеркнул в разговоре с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Так, по словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФВТС) России Дмитрия Шугаева, отношения Москвы и Нью-Дели в вопросе контрактов о вооружениях — важнейшая часть «привилегированного стратегического взаимодействия».
«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв», — сказал он 4 сентября.
США стремятся противодействовать этому при помощи угрозы введения санкций, отметил Кошкин. Тем не менее российские комплексы ПВО С-400 объективно превосходят своих зарубежных конкурентов, включая американские Patriot, констатировал эксперт.
«Больше всего пытаются сравнить с Patriot — они уступают по формуле «цена — качество». По качественным параметрам тактико-технических характеристик наши комплексы превосходят Patriot. В четыре раза у США дороже, притом что тактико-технические характеристики хуже. С-400 — это высокотехнологичные ракетные системы, которые сегодня являются лучшими в мире», — заключил аналитик.
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