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Это наша поляна!

23 апреля 2018, 16:09  •  58 • Карикатуры

Россия заявила, что не намерена выполнять ультиматумы и в одностороннем порядке гарантировать невмешательство в выборы в США. Она напомнила, что в их дела вторгаться не собирается, а подобные обвинения несостоятельны.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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