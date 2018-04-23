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Это наша поляна!
23 апреля 2018, 16:09 • 58 • Карикатуры
Россия заявила, что не намерена выполнять ультиматумы и в одностороннем порядке гарантировать невмешательство в выборы в США. Она напомнила, что в их дела вторгаться не собирается, а подобные обвинения несостоятельны.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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