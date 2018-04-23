Это наша поляна!

• 58 • Карикатуры

Россия заявила, что не намерена выполнять ультиматумы и в одностороннем порядке гарантировать невмешательство в выборы в США. Она напомнила, что в их дела вторгаться не собирается, а подобные обвинения несостоятельны.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий