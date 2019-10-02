Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нидерланды хотят привлечь Украину к ответственности за Боинг
Запрет бeлым выступать на конференции против рaсизма и туалеты для трaнсгeндeрoв...
Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
Главная / В России

«Это нарушение прав человека»: Общественник из Норвегии оценил санкции против Крыма

02 октября 2019, 19:09  •  139 • В России

Симферополь встречает делегацию из западных стран. Среди зарубежных гостей – руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер.

Общественник, как сообщает пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского, дал оценку санкциям, которые приняли европейские страны, недовольные воссоединением полуострова с Российской Федерацией.

- Конечно же, это нарушение прав человека. Санкции действуют в отношении людей и компаний, - заявил Хендрик Вебер на встрече в Крымском федеральном университете.

Он объяснил, что предприятия могут, если хорошо постараются, обойти санкций, а вот людям намного сложнее приходится.

Тем, у кого в паспорте крымская прописка наглухо закрыта дорога в Европу, в Америку, что значительно усложняет сотрудничество, в том числе между образовательными учреждениями. На сегодня студентам полуострова очень тяжело выезжать на учебу в другие страны.

- Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций, - заявил Хендрик Вебер.

Винховен Майкел, общественник из Нидерландов поддержал мнение своего коллеги, что санкции вне закона: - Думаю, с помощью народной дипломатии мы можем эти запреты Общественники-иностранцы на встрече со студентами Крымского федерального университета, поговорили о ситуации на полуострове и о том, что молодое поколение думает о будущем Крыма.

- Важно то, что все гости сегодня - представители европейских стран и США. Делегации с азиатской стороны приезжают гораздо, чем из Европы, - считает Андрей Фалалеев, и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского. - Прошел этап полного отрицания Крыма. Сейчас представители других стран начинают задавать вопросы и узнавать, что на самом деле произошло.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
01 октября 2019, 20:24
Обмена пленными между Украиной и Донбассом пока не будет
02 октября 2019, 19:09
«Это нарушение прав человека»: Общественник из Норвегии оценил санкции против Крыма
01 октября 2019, 18:39
Сокращение часов: Минтруд подготовил доклад о четырёхдневной рабочей неделе
02 октября 2019, 07:39
Индивидуальный подход: в регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи
02 октября 2019, 19:09
«Сливает» ли Россия Донбасс?
02 октября 2019, 15:54
Сергей Лавров о «Плане Штайнмайера»: Почему так взвились украинские оппозиционеры? Не хотят терять аргумент для отстаивания своей националистической идентичности
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 октября 2019, 07:39
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
02 октября 2019, 12:24
Глава комитета Рады заявил, что Украина "ничего не подписывала" в Минске
02 октября 2019, 11:09
Палубные Су-33 не смогут дать фору даже F/A-18C. Что происходит с авиакрылом «Адмирал...
02 октября 2019, 01:24
Варшавское восстание – польское политиканство снова торжествует
02 октября 2019, 01:09
В погоне за гиперзвуком: какое оружие продемонстрировал Китай на военном параде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2019, 13:24
В Киеве прокомментировали слова о причастности России к скандалу в США
27 сентября 2019, 23:39
В Минфине Украины назвали размер госдолга
26 сентября 2019, 21:39
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
28 сентября 2019, 14:09
Захарова опубликовала фото очереди к Лаврову после его выступления в ООН
26 сентября 2019, 15:09
Эксперт оценила наряд Елены Зеленской
28 сентября 2019, 04:56
Шарий беседует с Гончаренко
27 сентября 2019, 17:09
«Не только Россия страдает от американского высокомерия»: в Москве призвали к переносу мероприятий ГА ООН из США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.