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Это мы с Рамзаном придумали, чтобы нас с должностей не снимали - Евкуров пошутил о "кавказской проблеме"
09 февраля 2018, 14:09 • 191 • Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал Царьграду о выстроенной в России системе, которая не зависит от руководителей.
Система, созданная в России усилиями президента Владимира Путина, позволяет государству жить вне зависимости от смены руководства. Об этом Царьграду рассказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
На вопрос о том, уйдет ли Кавказ из-под контроля, когда свои посты покинут глава Чечни Рамзан Кадыров и сам Евкуров, глава Ингушетии ответил шуткой. "Это мы с Рамзаном придумали, чтобы нас с должностей не снимали. Вы не поняли?" - сказал он.
Говоря серьезно, глава кавказской республики отметил, что Владимир Путин создал в России систему, основанную на патриотизме, любви к Родине.
Он также выразил уверенность в том, что в ближайшие шесть лет эта система будет еще больше укреплена.
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