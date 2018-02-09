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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал Царьграду о выстроенной в России системе, которая не зависит от руководителей.

Система, созданная в России усилиями президента Владимира Путина, позволяет государству жить вне зависимости от смены руководства. Об этом Царьграду рассказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

На вопрос о том, уйдет ли Кавказ из-под контроля, когда свои посты покинут глава Чечни Рамзан Кадыров и сам Евкуров, глава Ингушетии ответил шуткой. "Это мы с Рамзаном придумали, чтобы нас с должностей не снимали. Вы не поняли?" - сказал он.

Говоря серьезно, глава кавказской республики отметил, что Владимир Путин создал в России систему, основанную на патриотизме, любви к Родине.

"Создана и продолжает создаваться та система, которая позволяет и будет позволять государству существовать независимо от руководителей", - пояснил Евкуров.

Он также выразил уверенность в том, что в ближайшие шесть лет эта система будет еще больше укреплена.

"Владимир Путин будет до конца работать так, чтобы эту систему укрепить. И ни Евкуров, ни Кадыров, ни любой другой руководитель субъекта страны не может повлиять на то, чтобы развалить эту систему", - резюмировал глава Ингушетии.