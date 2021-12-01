Это мой Крым! Лукашенко показал Европе кузькину мать

После общения с журналистами CNN и BBC Александр Григорьевич Лукашенко наконец-то вспомнил, что кроме Америки и Британии есть ещё и Россия – и пообщался с ведущим итоговой программы "Вести недели" Дмитрием Киселёвым. Получилось лучше, чем с англоговорящими собеседниками, – Киселёв по крайней мере слушал, что ему говорит президент Белоруссии.

Защищай меня с петлёй на шее

Почему Лукашенко решил общаться с русскими журналистами после англоязычных – одной Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко – прим. ЦГ) известно. Владимир Соловьёв в своей программе уже высказывал недоумение, почему президент Белоруссии приглашает на встречи всяких розенбергов, а российские просьбы об интервью остаются без ответа. Недоумение было настолько эмоциональным, что Наталья Эйсмонт принялась спешно организовывать интервью с… Киселёвым.

Царьград, со своей стороны, также может выразить недоумение стилем работы белорусских властей с русскими журналистами – просьба об аккредитации журналиста "Первого русского" была направлена по регламенту в МИД Белоруссии ещё весной, но до сих пор пылится где-то на полках дипломатического ведомства братской республики. Но не будем ставить личное над общим, а перейдём непосредственно к интервью.

Разговор журналиста с президентом получился, не в пример сиэнэновско-бибисишным, уважительным. Белорусский лидер обращался к русскому журналисту по имени-отчеству и откровенно рассказал о своём разговоре с Путиным, где он объяснял русскому президенту истоки миграционного кризиса:

Когда мы с президентом Путиным говорили об истоках, я ему сказал, что всё началось с разрыва договора о реадмиссии со стороны Запада. Слушай, Дмитрий Константинович, тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят "защищай меня". Я честно им заявил в самом начале: "Ребята, вы пошли на обострение отношений, вы нас обвиняете в этом самолёте и прочее-прочее, хотя ни одного факта на столе нет. Вы начали удушение Беларуси".

"Знаете, Ангела..."

Лишь в одном месте Александр Григорьевич заметно разволновался – когда Дмитрий Киселёв в свойственной ему тягучей манере начал задавать сакраментальный вопрос: "Вы разговаривали с Меркель по телефону, и не раз, она же обращалась к вам…" Лукашенко скоропалительно перебил журналиста – вероятно, памятуя о том, как журналист Розенберг всё хотел узнать, обращается ли Меркель к Лукашенко "господин Лукашенко" или всё-таки "господин президент". Поэтому Александр Григорьевич сразу выпалил: "Она попросила меня, чтобы я занялся репатриацией этих людей".

Конечно, Дмитрий Киселёв не стал бы задавать вопрос о том, как именно обращалась Меркель к Лукашенко. Это не просто не очень вежливо, но и ответ известен: Меркель и Лукашенко, столько лет занимавшие высшие посты в своих государствах и общавшиеся разными способами десятки раз, обращаются друг к другу по имени.

Что подтвердил Александр Григорьевич в продолжении рассказа об общении с теперь уже бывшим канцлером Германии:

Я говорю: знаете, Ангела, такими жёсткими словами не будем даже говорить. Я буду стараться. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся по туристической визе, чтобы они вернулись обратно.

Как тебе такое, Йенс Столтенберг?

Во все времена доброе слово и кольт были гораздо весомее, чем просто доброе слово. Александр Григорьевич хорошо знает эту истину. Когда журналист попросил прокомментировать реплику генсека НАТО Столтенберга о возможном перемещении американского ядерного оружия из Германии в Польшу, Лукашенко спокойно ответил:

Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все "сараи" стоят на месте.

И что-то подсказывает, что Путин откликнется на эту просьбу нашего союзника. Под сараи, если кто из "столтенбергов" не понял, в своё время маскировались ядерные шахты. А сараев у нас в Союзном государстве как грязи – пойди, Столтенберг, найди, из которого тебе прилетит.

"Это и мой Крым"

Который год мучающий украинских нацистов вопрос "Чей Крым?" в очередной раз получил ответ из уст Лукашенко:

Я тогда ещё сказал, де-факто это российский Крым, после референдума и де-юре Крым стал российским. Моё посещение Крыма, на что я имею полнейшее право. Это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму.

Такая постановка ответа не могла не вызвать предсказуемую реакцию – позитив из Севастополя и негодование на Украине. Губернатор Крыма тем же вечером, когда появились фрагменты интервью, радушно пригласил белорусского президента к себе, отметив:

Визит Лукашенко в Крым откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и полуострова.

На украинском горизонте тут же полыхнуло зарево. Первый залп прозвучал из уст министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:

Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе.

Какая может быть программа, да и какие вообще "иностранные дела" у мятежной территории Малороссии, малопонятно, но то, что украинско-белорусские отношения разрушают как раз неразумные "кулебы", кажется очевидным всем, кроме самих "кулеб". В общем, запасаемся попкорном и ждём шоу-программу от украинского МИД. Её апофеоз намечен на приезд Лукашенко в Крым: его туда пригласил Владимир Путин, и белорусский лидер уже ответил согласием.

Что с того?

Отрадно, конечно, что союзник России понимает и признаёт объективную реальность относительно статуса русских территорий. Но ещё отрадней было бы, чтобы это понимание вылилось уже, наконец, в законное признание статуса русского полуострова, в изменение цвета Крыма на выпущенных в Белоруссии географических картах. Слова словами, а вот юридическая бумага не помешала бы.

Как тот кольт, который так удачно дополняет доброе русское слово.