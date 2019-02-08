Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков обвинил США в нечестной конкуренции вокруг "Северного потока - 2&quo...
Молдавская эрзац-демократия: победят социалисты, но решать будет Плахотнюк
Киев выполнил более 40% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС
В ЕС после изменений в конституции Украины напомнили о "всеобъемлющей"...
Главная / В России

"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина

08 февраля 2019, 20:39  •  71 • В России

Каждый школьник (ну, до ЕГЭ это было так) знает, что Александра Сергеевича застрелил на дуэли Дантес. Но тут всплыла новая сенсационная версия гибели Пушкина. Шляпу Шерлока Холмса на себе решил примерить депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он уверен, что смерть поэта была подстроена заговорщиками. Поэтому Петров написал обращение в Следственный комитет, требуя провести новое историческое расследование.

- В 1837 году ходили слухи, что Пушкин не просто погиб от подлой пули Дантеса, а его убили, - поделился с «КП» Петров. - Была элита, которая не хотела, чтобы царь слышал правду. Как все было. Пушкин – виртуозный дуэлянт, лучший стрелок своего времени. Ему подсунули бракованный пистолет, который дал осечку. А стреляться с ним пришел Дантес – французский спецназовец того времени. Тогда поэта и застрелили. Эту дуэль подстроили западные тайные силы. Вероятно, это были масоны. Это страшное преступление стряслось на Черной речке, которая в 19-м веке входила в Ленинградскую область. Мы не можем оставить это без внимания.

Историки от версии депутата стыдливо закрывают глаза ладошкам. А зря! Вдруг и правда следователи возьмутся распутывать этот исторический детектив? Ведь идет расследование убийства царской семьи, которое стряслось 100 лет назад. Вот и тайна гибели поэта может быть раскрыта. Тогда придется все учебники по литературе переписывать. Поди, в биографии Пушкина напишут и про депутата Петрова, который взялся обелить честь «гения чистой красоты».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


71
Источник
Похожие новости
08 февраля 2019, 20:39
Выборы на Украине пройдут в карнавальном режиме
08 февраля 2019, 20:39
Путин уволил девять генералов
08 февраля 2019, 17:24
Бессмертный полк со всего СССР приведут к армейскому храму в Подмосковье
Загрузка...
08 февраля 2019, 20:39
"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина
07 февраля 2019, 20:09
Люди и Зверево
08 февраля 2019, 14:09
Петр Симоненко в эксклюзивном интервью «Комсомолке»: На месте президента Украины я бы дал Донбассу полную автономию и вывел бы оттуда войска
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 15:39
«На карту поставлено слишком многое»: почему США предложили Мадуро покинуть Венесуэлу
08 февраля 2019, 09:24
Самый богатый человек мира преподал "урок" шантажистам - "слил" в...
08 февраля 2019, 06:09
С-300 навели страху на Израиль и США не только в Сирии, но и в Венесуэле
08 февраля 2019, 12:39
Украинские военные направили на перехват русских в Азовском море "бронированные ...
08 февраля 2019, 06:09
Израиль "вбросил гнусную ложь", чтобы столкнуть Россию и Иран в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупреждение Путина
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
02 февраля 2019, 00:39
"Много чести этому молодчику": Валуев успокоил испугавшегося не на шутку Берёзу
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
07 февраля 2019, 20:24
Россия вспомнит о "Куполе света": Американские летчики предупредили Вашингтон о "секретном оружии" Москвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.