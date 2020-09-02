"Это лишь первые шаги": зачем США перебрасывают подлодки к берегам России • 137 • Аналитика © Фото : U.S. Navy Высокая скрытность, ударное вооружение и широкие разведывательные возможности — Пентагон направил к северным границам России секретную атомную подводную лодку USS Seawolf, чтобы следить за маршрутами российских АПЛ. Военные эксперты уверены: это сигнал Москве. О чем именно и каким будет ответ — в материале РИА Новости. Парад "морского волка" О прибытии в Норвегию USS Seawolf американцы объявили во всеуслышание. Фотографии одной из самых секретных субмарин Пентагона опубликовали на страницах ведомства в социальных сетях, а командующий подводными силами США вице-адмирал Дерил Кодл с гордостью подчеркнул, что переход Seawolf демонстрирует глобальный характер действий американских подводников и возможность выполнения задач в любом районе Мирового океана. По словам командующего группой подводных лодок контр-адмирала Энтони Карулло, перебазирование USS Seawolf в Норвегию повышает и без того широкие возможности США по ведению подводной войны и подтверждает неизменную решимость Вашингтона обеспечить морскую безопасность на Севере. В ВМС США сейчас три подводных лодки класса Seawolf. Их разрабатывали и строили в еще 1980-е для действий в районах, полностью контролируемых противником. Это чрезвычайно тихие АПЛ, отличающиеся от одноклассников высочайшей скрытностью. При этом несут на борту мощное противокорабельное и противолодочное вооружение — торпеды, мины, ракеты "Гарпун" или "Томагавк". Водометные движители разгоняют стометровые субмарины до 35 узлов, причем на скоростях до 20 узлов они практически бесшумны. Планировалось, что ВМС США получат около 30 таких лодок. Однако ограничились тремя: после окончания холодной войны десятки столь сложных и дорогих кораблей стали американскому флоту попросту не нужны. Пентагон уточняет, что Seawolf прибыла в зону ответственности Второго флота США (Северная Атлантика) с военно-морской базы Бангор (штат Вашингтон). АПЛ останется пока в норвежском Тромсё, в непосредственной близости от маршрутов российских подводных ракетоносцев. © Фото : Tromsø Havn KF Порт Тромсё Напомним, Второй флот в США возродили всего несколько лет назад. В годы холодной войны это объединение было крупнейшим в американских ВМС. Флот отвечал за акватории Атлантического, части Тихого и Северного Ледовитого океанов. Корабли и подводные лодки принимали участие в нескольких крупных операциях. Например, в блокаде Кубы в начале 1960-х. Флот расформировали в 2011-м для экономии бюджета, но спустя семь лет вернули "для сдерживания ВМФ России на Севере". "То, что делают американцы, можно назвать демонстрацией флага, — пояснил в беседе с РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ капитан I ранга Игорь Курдин. — Тромсё никогда не использовался для постоянного базирования атомных подводных лодок. Здесь может выполняться межпоходовый ремонт, отдыхает экипаж. Дальше "Сивульф", естественно, направится в зону ответственности Северного флота России — в Баренцево море. Вероятно, лодка уйдет под лед: август — подходящее время для такого плавания". © Фото : public domain Подводная лодка типа Seawolf Пошатнувшийся авторитет Экс-командующий Северным флот России Вячеслав Попов обращает внимание на военно-политический аспект этой "демонстрации флага". "США хотят показать, что арктический театр контролируется не только российскими военно-морскими силами, — отметил адмирал. — Вашингтон намерен обозначить в регионе свое военное присутствие. Американцы вели, ведут и будут выполнять здесь в том числе и разведывательные миссии. Впрочем, российские моряки, конечно же, отследят все их передвижения". Примечательно, что сразу после прибытия "морского волка" шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, приняли участие в учениях с истребителями ВВС Норвегии. Более того, эскадрилья "летающих крепостей" пересекла воздушное пространство сразу 30 стран НАТО в Европе и Северной Америке. В заявлении европейского командования США говорится, что такой облет уникален в рамках регулярных миссий Оперативной группы бомбардировщиков. Миссия "Союзное небо" направлена на демонстрацию солидарности в рамках НАТО, повышение боеготовности и усиление совместного оперативного взаимодействия. Самолеты разделили на две команды. Маршрут первой группы из четырех "стратегов" пролегал над Европой. Остальные в это же время летали над США и Канадой. Причем "крепости" взаимодействовали с сопровождающими их истребителями разных стран НАТО и дозаправлялись топливом в небе. Столь масштабные и показательные учения авиации, по мнению экспертов, тоже можно рассматривать как сигнал России. © U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США Ответная реакция Между тем Москва в стороне не остается и посылает заокеанским коллегам свои сигналы. Так, на прошлой неделе в западных СМИ возник переполох в связи со всплытием в нейтральных водах неподалеку от Аляски российской атомной подводной лодки. Американцы решили, что произошла авария, и сразу предложили помощь. Однако в Минобороны России всех успокоили: атомный крейсер "Омск" показался из-под воды штатно в рамках крупномасштабных учений "Океанский щит — 2020". Как выяснилось, корабли Тихоокеанского флота выполняли в акватории Берингова моря ракетные стрельбы. В частности, АПЛ "Омск", недавно прошедшая модернизацию, отстрелялась по условной цели на расстоянии более 300 километров противокорабельным комплексом "Гранит". А крейсер "Варяг" уничтожил цель на дистанции 450 километров ракетой "Вулкан". В Минобороны опубликовали видеоролик: экипаж "Омска" готовится к стрельбе, АПЛ совершает срочное погружение, слышен обратный отсчет и команда на пуск ракеты. "Наши постоянно перехватывают самолеты НАТО вблизи воздушных границ. Это нормальное функционирование, посмотрите: последнее время над Балтикой, Черным морем их очень много было. Мы показываем, что тоже не дремлем, находимся там, где хотим", — объяснил ситуацию бывший начальник главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко. Учения "Океанский щит" проходят в акватории от Балтийского моря до Тихого океана. Задействованы десятки боевых кораблей, подводных лодок, морская авиация и береговые войска. Все началось на Балтике, где моряки отработали действия противолодочной и противовоздушной обороны, корабли отстрелялись торпедами и артиллерией. На днях стартовал очередной этап учений на Тихоокеанском флоте — более 50 кораблей и около 40 самолетов и вертолетов выполнят десятки учебно-боевых задач. © РИА Новости / Виталий Аньков Береговой ракетный комплекс "Бал" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





137 Источник Похожие новости Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее Что нам делать с Белоруссией? Когда же все-таки началась Вторая мировая война? Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина "Разошлись по домам с оружием". Победы и просчеты иракской кампании США Если палестинцы откажутся вести переговоры, Израиль может жить и без соглашения о двух государствах Новости партнеров