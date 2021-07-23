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Это кошмар: В Норвегию ввалились непрошеные русские "нетрадиционной внешности"

23 июля 2021, 12:15  •  328 • В мире
Жители Норвегии в ужасе: их страну заполонили непрошеные русские "нетрадиционной внешности". По крайней мере, такое впечатление производит статья в издании NRK, хотя речь в ней идёт всего лишь о... горбуше.
Автор норвежской NRK бьёт тревогу: русская горбуша вторглась в воды Норвегии и угрожает местному лососю. Он пишет о том, что эта рыба "нетрадиционной внешности" несъедобна, поэтому приносит только вред и экологии, и экономике страны.
Журналист изучил проблему и сделал вывод, что в 2017 году приток горбуши в Норвегию резко возрос, а в 2021-м, очевидно, будет зафиксирован рекорд. Такое "нашествие русских захватчиков", тревожатся учёные, может поставить под угрозу популяции лосося и форели в норвежских реках.
Министр рыболовства Норвегии попытался убедить граждан в том, что горбушу можно есть, ведь русские её едят. Правда, уточнил он, эта рыба съедобна только до нереста, после него её мясо становится слишком мягким и невкусным.
Правительство уже намерено выделить не менее миллиона крон, чтобы избавиться от русских захватчиков, но это будет непросто: эксперты предупреждают, что горбуша очень резко поднимается по рекам, а растёт буквально по часам.

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