Это кошмар: В Норвегию ввалились непрошеные русские "нетрадиционной внешности"

Жители Норвегии в ужасе: их страну заполонили непрошеные русские "нетрадиционной внешности". По крайней мере, такое впечатление производит статья в издании NRK, хотя речь в ней идёт всего лишь о... горбуше.

Автор норвежской NRK бьёт тревогу: русская горбуша вторглась в воды Норвегии и угрожает местному лососю. Он пишет о том, что эта рыба "нетрадиционной внешности" несъедобна, поэтому приносит только вред и экологии, и экономике страны.

Журналист изучил проблему и сделал вывод, что в 2017 году приток горбуши в Норвегию резко возрос, а в 2021-м, очевидно, будет зафиксирован рекорд. Такое "нашествие русских захватчиков", тревожатся учёные, может поставить под угрозу популяции лосося и форели в норвежских реках.

Министр рыболовства Норвегии попытался убедить граждан в том, что горбушу можно есть, ведь русские её едят. Правда, уточнил он, эта рыба съедобна только до нереста, после него её мясо становится слишком мягким и невкусным.

Правительство уже намерено выделить не менее миллиона крон, чтобы избавиться от русских захватчиков, но это будет непросто: эксперты предупреждают, что горбуша очень резко поднимается по рекам, а растёт буквально по часам.