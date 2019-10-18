«Это коррумпированная страна»: в Белом доме объяснили, почему приостанавливали военную помощь Киеву

США приостанавливали военную помощь Украине из-за коррупции и слишком малого участия европейцев, заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни. При этом он опроверг, что таким образом президент Дональд Трамп пытался шантажировать своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы тот провёл расследование в отношении потенциального соперника Трампа на президентских выборах 2020 года. По мнению экспертов, демократы намерены использовать эти обвинения в своём расследовании в рамках процедуры импичмента. При этом тема «вмешательства» в выборы со стороны иностранных государств в предстоящей избирательной кампании будет одной из основных, считают аналитики.

Решение заморозить военную помощь Украине президент США Дональд Трамп принял только из-за коррупции в этой стране, а также потому, что европейские страны практически не выделяли деньги на эти цели. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Он особо подчеркнул, что нет ничего общего между финансированием Киева и желанием Трампа узнать о связи между Украиной и компанией CrowdStrike, которая вела расследование о взломе почты национального комитета Демократической партии в ходе президентской избирательной кампании в 2016 году. Ранее Трамп отмечал, что сервер CrowdStrike может находиться на Украине.

«И вот опять СМИ решили исказить смысл моих комментариев ради предвзятой и политизированной охоты на ведьм, направленной против президента Трампа. Позвольте внести ясность: никаких договорённостей в духе «услуга за услугу» в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования на тему выборов 2016 года не было», — сказал Малвейни.

«Президент не давал мне распоряжения об удержании средств до тех пор, пока с украинской стороны не последует каких-нибудь действий по поводу ситуации с сервером», — подчеркнул он.

Ранее в ходе брифинга для прессы в Белом доме на вопрос журналиста, связаны ли «требование провести расследование против демократов» и отказ в военной помощи Украине, Малвейни заявил, что да, но только в вопросе коррупции.

«Говорил ли он (Трамп. — RT) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (перевод. — RT) средств», — цитирует его РИА Новости.

В то же время в ходе брифинга Малвейни неоднократно подчёркивал, что решение заморозить военную помощь обусловлено только коррупцией и недостаточным участием европейцев.

«Он (Трамп. — RT) такой: «Послушайте, это же коррумпированная страна. Я не хочу отправлять туда деньги, чтобы их там растрачивали, расходовали и прикарманивали. К тому же я не уверен, что другие — европейские страны — высылают им помощь», — объяснил представитель администрации.

По словам Малвейни, в Белом доме провели анализ и выяснили, что европейские страны почти не оказывают военную помощь Украине.

«Мы провели анализ мер по обеспечению поддержки Украине, принимавшихся тогда другими странами. Мы выяснили, что европейские страны на помощь в виде поставок летальных средств выделили то ли совсем ничего, то ли почти ничего — точно не припомню. Ну и вы слышали замечание президента о том, что мы поставляем им танки, а другие страны — подушки», — констатировал он.

Ранее Трамп заморозил военную помощь Украине в размере $390 млн — $250 млн по линии Пентагона и $140 от Госдепартамента. Однако позже эти средства продолжили поступать Киеву.

US and Ukrainian soldiers attend an opening ceremony of the joint Ukrainian-US military exercise 'Fearless Guardian' at the Yavoriv training ground

© Yuriy Dyachyshyn/AFP

Попытки связать заморозку помощи и разговор Трампа с Зеленским — это подготовка к выборам президента США, которые состоятся в 2020 году, убеждён старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Соответственно, это событие начинает оказывать влияние на внутриполитическую жизнь США. Поскольку она выражается в соперничестве между двумя партиями, то понятно, что каждая из них уже формирует себе какой-то массив аргументов, укрепляющих их популярность среди электората и ослабляющих их соперников», — сказал он RT.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Демократическая партия намерена использовать это в своём расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа.

«Можно представить себе, что, получив такой хороший повод, демократы не остановятся и будут пытаться его использовать по полной программе», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Импичмент Трампа

Процедура импичмента Дональда Трампа была инициирована 24 сентября спикером палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси. Отметим, что большинство в нижней палате удерживает Демократическая партия.

Основанием для начала импичмента стали обвинения в адрес Трампа, что он в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил на своего собеседника, чтобы Киев нашёл компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Демократы утверждали, что глава Белого дома угрожал прекратить военную помощь Украине.

Джо Байден намерен принять участие в выборах президента США в 2020 году. На данный момент Демократическая партия не определилась с кандидатом, который будет ею выдвинут, однако бывший вице-президент — один из основных претендентов на эту роль. В связи с этим демократы обвинили Трампа в попытке устранить своего возможного оппонента.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси

© Erin Scott/Reuters

Хантер Байден работал в украинской компании Burisma, против которой в 2014 году на Украине было начато дело о коррупции. СМИ сообщали, что занимавший тогда пост вице-президента Байден-старший требовал от Киева прекратить следствие. В качестве аргумента этой версии приводилась роль Джо Байдена в увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина. Сам американский политик не отрицает, что требовал отставки Шокина.

Однако 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. И она не выявила никакого шантажа со стороны американского президента в адрес собеседника.

«Многие хотели бы узнать об этом. Так что было бы отлично, если бы вы вместе с генеральным прокурором как-то решили этот вопрос. Байден хвалился тем, что ему удалось прекратить расследование. Было бы неплохо, если бы вы разобрались в этой ситуации», — приводятся в стенограмме слова главы Белого дома.

После этого Трамп отметил, что ждёт от демократов извинений. Однако процедура импичмента остановлена не была. Более того, члены Демпартии продолжили обвинять президента в злоупотреблении полномочиями. В свою очередь, американский лидер заявил, что Пелоси и её сторонники совершили госизмену и сами должны быть подвергнуты импичменту.

«Я полагаю, что это означает, что они, а также те, кто злодейски участвовал в этом сговоре, должны немедленно быть подвергнуты импичменту!», —написал Трамп в Twitter.

Владимир Брутер убеждён, что демократы не смогут провести адекватное расследование.

«Объективное расследование опирается, прежде всего на безусловно принятые свидетельские показания и на документы. В данном случае ни того, ни другого не будет, поэтому расследование, которое проведёт конгресс, конечно, будет пристрастным и будет играть на избирательную кампанию демократов», — считает эксперт.

«Вмешательство» в выборы

Владимир Оленченко отметил, что в ходе текущей избирательной кампании значительную роль будут играть обвинения в «иностранном вмешательстве» в выборы.

«Тема очень востребована, и она соответствует тем идеологическим подходам, которые сложились в США, где болезненно воспринимают любые намёки на то, что кто-то влияет на их дела. Так что эта карта будет разыгрываться. Неважно, украинская ли это вина, но будут изыскиваться аргументы, чтобы обвинить соперников в попытках влиять через иностранные государства на внутреннюю политику. Это беспроигрышная тема у американцев», — подчеркнул он.

Так, в конце сентября газета The New York Times со ссылкой на источники в США и на Украине опубликовала материал, в котором утверждала, что Трамп пытается переложить обвинения во «вмешательстве» в выборы с России на Украину.

По данным издания, президент якобы считает, что в 2016 году Киев пытался помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы. В публикации утверждается, что, по мнению президента, за взломом почты Демократической партии стоит Киев, а не Москва, а украденные письма Клинтон хранятся на Украине.

В ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп действительно касался этого вопроса. Глава Белого дома, согласно опубликованной стенограмме, обратился к своему коллеге, призвав его провести расследование касательно компании CrowdStrike, сервер которой, «говорят, на Украине».

Трамп и ранее связывал CrowdStrike с Украиной. В ходе интервью агентству Associated Press в апреле 2017 года он говорил, что по его данным эта компания «основана на Украине».

«Это то, что я слышал. Я слышал, что она принадлежит очень богатому украинцу, вот что я слышал», — сказал тогда Трамп, отметив, что демократы обратились именно в CrowdStrike, а не в ФБР.