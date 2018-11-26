«Это корабли России»: Жириновский заявил, что Украина владеет своим Черноморским флотом «незаконно»

Глава ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что после инцидента с бронекатерами в Керченском проливе Россия должна была потребовать от Киева передать ей весь украинский Черноморский флот. Такой шаг был бы вполне логичным, отметил парламентарий, так как после раздела Черноморского флота СССР в начале 90-х Украина завладела данными морскими судами незаконно. «Они незаконно владеют ими, это корабли России», — подчеркнул Владимир Жириновский.

Напомним, что накануне три судна ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. В результате они были задержаны пограничной службой ФСБ.

«Мы должны были уничтожить все три военно-морских судна Украины и предъявить ультиматум, чтобы в течение трех дней весь военно-морской флот Украины был выведен из Одессы в Севастополь под белым флагом. Чтобы на Украине не было никаких военных судов!» — заявил Жириновский в беседе с корреспондентом «Федерального агентства новостей».

Отметим также, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указа о введении в стране военного положение на 60 суток. Ранее соответствующее решение одобрил СНБО. Теперь его должна одобрить или заблокировать Верховная рада.