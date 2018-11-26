Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Есть риск хаоса»: Президенты - предшественники Порошенко «пожурили» его за введ...
«Небо» на защите: как новейшая отечественная РЛС усилит противовоздушную оборону...
Коротченко: ВМС Украины рассчитывали на прорыв, но наша граница неприкосновенна!
Нарастает отторжение между властью и обществом
Главная / Политика

«Это корабли России»: Жириновский заявил, что Украина владеет своим Черноморским флотом «незаконно»

26 ноября 2018, 19:39  •  75 • Политика
Глава ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что после инцидента с бронекатерами в Керченском проливе Россия должна была потребовать от Киева передать ей весь украинский Черноморский флот. Такой шаг был бы вполне логичным, отметил парламентарий, так как после раздела Черноморского флота СССР в начале 90-х Украина завладела данными морскими судами незаконно. «Они незаконно владеют ими, это корабли России», — подчеркнул Владимир Жириновский.
Напомним, что накануне три судна ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. В результате они были задержаны пограничной службой ФСБ.
«Мы должны были уничтожить все три военно-морских судна Украины и предъявить ультиматум, чтобы в течение трех дней весь военно-морской флот Украины был выведен из Одессы в Севастополь под белым флагом. Чтобы на Украине не было никаких военных судов!» — заявил Жириновский в беседе с корреспондентом «Федерального агентства новостей».
Отметим также, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указа о введении в стране военного положение на 60 суток. Ранее соответствующее решение одобрил СНБО. Теперь его должна одобрить или заблокировать Верховная рада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
26 ноября 2018, 03:24
«Требуем немедленно отпустить»: Эстония о задержании нарушивших границу России судах Украины
26 ноября 2018, 13:09
Япония уходит от ответа по военным базам США на Курилах: Премьер и глава МИД отказались отвечать на вопрос
26 ноября 2018, 13:09
ЕС созовет спецзаседание по оценке ситуации в Керчи — МИД Австрии

25 ноября 2018, 20:54
Лавров предупредил о возможных новых провокациях России противниками Трампа
25 ноября 2018, 20:54
Либеральные СМИ обвинили Россию в агрессии в Керченском проливе, выставив украинских нарушителей жертвами
26 ноября 2018, 19:39
Киев и Москву провоцирует на силовое противостояние Вашингтон – эксперт
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в А...
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуаци...
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовск...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
19 ноября 2018, 21:54
ООН поддержал Россию, США и Украина опозорились (Л.И.С.)
22 ноября 2018, 21:09
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»
20 ноября 2018, 00:04
Гордон рассказал правду о канале Порошенко
22 ноября 2018, 18:09
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
21 ноября 2018, 19:09
Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Украины о праве вето
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.