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«Это корабли России»: Жириновский заявил, что Украина владеет своим Черноморским флотом «незаконно»
26 ноября 2018, 19:39 • 75 • Политика
Глава ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что после инцидента с бронекатерами в Керченском проливе Россия должна была потребовать от Киева передать ей весь украинский Черноморский флот. Такой шаг был бы вполне логичным, отметил парламентарий, так как после раздела Черноморского флота СССР в начале 90-х Украина завладела данными морскими судами незаконно. «Они незаконно владеют ими, это корабли России», — подчеркнул Владимир Жириновский.
Напомним, что накануне три судна ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. В результате они были задержаны пограничной службой ФСБ.
Отметим также, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указа о введении в стране военного положение на 60 суток. Ранее соответствующее решение одобрил СНБО. Теперь его должна одобрить или заблокировать Верховная рада.
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