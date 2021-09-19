Это конец? "Голубая партия" проигрывает на Дальнем Востоке и, вероятно, в России

Первые результаты подсчёта голосов свидетельствуют: ЛДПР теряет позиции, а "Новые люди" проходят в Государственную думу с лучшим, чем предсказывалось, результатом. Одна из причин - в разоблачениях, подточивших имидж "голубой партии".

Предварительные данные об итогах голосования на Дальнем Востоке можно назвать сенсационными: в некоторых регионах на первом месте при подсчёте голосов по партийным спискам оказалась КПРФ, а партия "Новые люди", перспектива прохождения которой в Думу считалась туманной, заняла третье место, обогнав ЛДПР и "Справедливую Россию - За правду". Такая информация поступает из Приморского края, с Камчатки, с Сахалина, из Якутии, а также из Иркутской области, из города Ангарска.

Понятно, что речь идёт о предварительных результатах, до окончательного подведения итогов выборов ещё далеко. Однако вполне вероятно, что "Новые люди" получат в Думе нового созыва свою фракцию, КПРФ достигнет несколько лучшего результата, чем предсказывали многие политологи.

По-настоящему значимым в этом раскладе можно считать низкий результат ЛДПР. На данный момент можно считать очевидным, что партия Жириновского получит в новой Думе минимальное возможное количество голосов. "Типичный результат при начале подсчёта голосов на избирательных участках на Сахалине - 35% за КПРФ, 30% - за ЕР, "Новые люди" - 12%, ЛДПР - 10%, СРЗП - 8%", - сообщали наблюдатели. Лучший вариант для ЛДПР выглядит так: "Единая Россия" - 35%, КПРФ - 26%, ЛДПР - 10%, "Новые люди" - 8,5%.

Если эта тенденция сохранится, можно считать состоявшимся фактом поражение ЛДПР, партии, теряющей влияние. По-видимому, ЛДПР получает сильно меньше, чем в 2016 году, когда она получила 13,3% голосов.

Причина происходящего может быть в катастрофическом ударе по имиджу партии Владимира Жириновского, который она нанесла себе сама, - партия слишком тесно стала ассоциироваться с "голубой" темой. В этой связи уместно вспомнить и недавнее расследование Царьграда, ответы слишком большого количества кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР на вопросы "Народного голосования" и резкую, не слишком содержательную реакцию лидера партии на разоблачение.

По итогам голосования в апреле, мае и июне мы направили письма лидерам трёх парламентских партий - Владимиру Жириновскому, Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, - где обозначили возникшие вопросы. Мы рассказали о кандидатах, которые совсем не соответствуют традиционным ценностям или даже заявляемым партиями ценностям. Так вот, я могу сказать: отреагировали и коммунисты, и "Справедливая Россия" - некоторые из указанных нами кандидатов не вошли в основные списки. А Жириновский Владимир Вольфович проигнорировал наше письмо, но зато был возмущён выходом фильма "Голубая партия" - позвонил и спросил: а что же вы не сказали? Я напомнил об отправленном письме и отсутствии ответа. Потому и вышел фильм "Голубая партия",

- так объяснил позицию Царьграда основатель телеканала Константин Малофеев.

Неспособность внятно ответить на вопрос о "гей-парадах" фатальным образом сказалась на ЛДПР. Партия, которая долгое время была клапаном для спуска пара недовольства различных слоёв населения, становится для нормальных консервативных людей из русской провинции чем-то, за что не получается голосовать. В связи с открывшимися обстоятельствами - как бы даже и не вполне прилично.

Впрочем, в Думе ЛДПР сохранится - возможно, даже не на последнем месте.