Это конец: Эксперты предсказали судьбу британской монархии после смерти Елизаветы II

В случае смерти королевы Елизаветы престол перейдёт её сыну принцу Чарльзу. Все прочие наследники также мужского пола, поэтому на данный момент как минимум история женщин-монархов в Великобритании подходит к завершению.

Об этом написал в своей книге "Последняя королева: Семидесятилетняя битва Елизаветы II за спасение Виндзорского дома" королевский биограф Клайв Ирвинг. Он также не исключает такого варианта развития событий, при котором монархия после смерти Елизаветы II и вовсе перестанет существовать.

Ирвинг поясняет, что всё больше молодых британцев склоняются к отмене монархии и демократическим выборам главы государства. Тем не менее пока тех, кто желал бы видеть правителем монаршую особу, больше: согласно опросу, 42 процента англичан хотели бы сохранить конституционную монархию и лишь 34 процента высказались за демократию.