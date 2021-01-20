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Это конец: Эксперты предсказали судьбу британской монархии после смерти Елизаветы II
20 января 2021, 17:05 • 203 • В мире
Елизавета II, которая правит Великобританией уже почти 70 лет, находится в очень преклонном возрасте. Многие в стране гадают: что станет с монархией после её смерти? Некоторые эксперты уверены: это будет конец монархии.
В случае смерти королевы Елизаветы престол перейдёт её сыну принцу Чарльзу. Все прочие наследники также мужского пола, поэтому на данный момент как минимум история женщин-монархов в Великобритании подходит к завершению.
Об этом написал в своей книге "Последняя королева: Семидесятилетняя битва Елизаветы II за спасение Виндзорского дома" королевский биограф Клайв Ирвинг. Он также не исключает такого варианта развития событий, при котором монархия после смерти Елизаветы II и вовсе перестанет существовать.
Ирвинг поясняет, что всё больше молодых британцев склоняются к отмене монархии и демократическим выборам главы государства. Тем не менее пока тех, кто желал бы видеть правителем монаршую особу, больше: согласно опросу, 42 процента англичан хотели бы сохранить конституционную монархию и лишь 34 процента высказались за демократию.
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