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«Это, конечно, вызывает вопросы»: Милонов отреагировал на поездку сына Жириновского в Майами

29 ноября 2018, 22:24  •  93 • Политика
Виталий Милонов прокомментировал недавнее заявление своего коллеги-парламентария вице-спикера Госдумы и сына главы ЛДПР Владимира Жириновского Игоря Лебедева, который сообщил своим подписчикам в Facebook, что приехал в американский город Майами и проводит свою региональную неделю там. «Это, конечно, вызывает вопросы», — удивился Милонов.
Напомним, что на своем аккаунте в вышеупомянутой социальной сети Лебедев ранее выложил несколько фотографий с видами Майами. Он также отметил, что в этот город на восточном побережье США «можно влюбиться».
Впоследствии, отмечает «Федеральное агентство новостей», депутат удалил этот пост. Тем не менее прежде того другой вице-спикер ГД Сергей Неверов успел отметить, что сейчас идет так называемая региональная неделя. Ее парламентарии должны посвящать общению со своими избирателями в представляемых ими регионах. На это Лебедев ответил, что Майами является прикрепленным избирательным округом и что он, таким образом, находится там, чтобы работать с проживающими за рубежом гражданами России.
По мнению Милонова, это не самое удачное объяснение визита Лебедева за рубеж в данное время.
«Если бы это была рабочая поездка, тогда понятно. А просто так — это, конечно, вызывает вопросы. И самое неловкое, что можно было ответить, - что он там «работает с избирателями», — отметил депутат в беседе с корреспондентом ФАН.

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