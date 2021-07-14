«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции ОПЗЖ и бывший советник Арсена Авакова Илья Кива прокомментировал отставку Арсена Авакова с должности главы МВД Украины.По словам Кивы, он с глубоким уважением относиться к Арсену Авакову невзирая на разногласия в политических взглядах.«В наших личных взаимоотношениях ничего не поменялось. Поменялись наши позиции, виденье.Я больше, чем уверен, что цель у нас всегда была одна — это независимая и крепкая страна. И самое главное — цель, к которой мы идём и которую мы обязательно реализуем, Аваков со своей стороны, а я со своей — это парламентская республика, без роли президента, которая все больше является бесполезной, даже вредительской. У нас ещё очень долгая дорога впереди», — заявил Кива.Кива говорит, что слухи о том, что Арсен Аваков собираться баллотироваться в мэры Харькова — это полная чушь и бред.«Аваков ушёл для большой, новой игры. Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского.Когда приехал новый управляющий надсмотрщик над Украиной от Америки, Джордж Кент, то первым делом он приехал к Авакову для того, чтобы попросить его больше не защищать и не решать проблемы Зеленского.Потому что Зеленского уже списали, он больше не нужен и пачкаться возле Зеленского никому больше не нужно.С уходом Авакова начинается жесткий выход Зеленского, поэтому мы на пороге больших событий: изменение форм правления страны, перевыборов.Единственным стабилизатором, который давал Зеленскому возможность существовать — это был Аваков, который решал вопросы с Пинчуком, с Ахметовым, с Коломойским, который находил компромиссы с Порошенко, Медвечдчуком и Бойко. То есть, на самом деле Аваков вёл очень сбалансированную игру — где-то кого-то запугивал, кого-то покупал, входил с кем-то во взаимоотношения. Но именно баланс Авакова позволял Зеленскому находится у власти.Сегодня, когда Зеленский начал нападать на Авакова, а это было видно ещё полгода назад, Аваков перестал ему подсказывать и дал Зеленскому возможность совершить то количество ошибок и создать вокруг себя такое количество врагов, с которыми он никогда не справится.Сейчас Аваков написал заявления об отставке, ушёл в сторону, дав возможность мальчику Володе спокойно утонуть в своём дерьме», — сказал Кива.