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«Это комично»: В Крыму прокомментировали переговоры Варфоломея и Порошенко о передаче монастырей полуострова

18 января 2019, 19:09  •  194 • В России

Константинопольский патриарх Варфоломей потребовал от президента Украины передать под его управление монастыри Крыма. Петр Порошенко, естественно, только пожал плечами и заявил, что не может этого сделать. Крымские священнослужители подобные переговоры назвали смехотворными.

Напомним, об требованиях Варфоломея украинским СМИ сообщил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь).

- Варфоломей сказал, что в Крыму необходимо передать монастыри, Порошенко сказал, что он этого сделать не может. Тогда Варфоломей сказал: верните финансово, —приводят слова митрополита издания незалежной.

- Если Порошенко пообещал отдать [все] монастыри, то они [в Стамбуле] понимают, что Крым, согласно мнению и точке зрения украинской власти, - тоже Украина. Стало быть, здесь есть монастыри и, стало быть, они должны их передать. Но если вы не можете передать по техническим причинам, то верните в денежном эквиваленте. Это приобретает комический характер, - заявил епископ Ялтинский, викарий Симферопольской и Крымской епархии, архиматрит Нестор (Доненко).

Подобные переговоры, отметил епископ, с точки зрения православной церкви «малоприемлемы».

Владыка Нестор уверен, что патриарх Варфоломей не попытается напрямую получить власть над крымским церковным имуществом и бороться за здешних прихожан с Москвой не рискнет.

- Я не думаю, что хватит у стамбульских вождей [смелости] действовать напрямую по отношению к Крыму, потому что это Российская Федерация, - сказал священнослужитель. – А вот что будет с украинскими приходами (Украинской православной церкви Московского патриархата, - ред.), вызывает большую тревогу и обеспокоенность. Они тотально незащищены.

Напомним, Петр Порошенко получил от константинопольского патриарха Варфоломея так называемый томос об автокефалии, который де-факто создает неканоническую православную церковь на Украине. Хотя власти незалежной вовсю трубят о создании независимой церкви, фактически документом утверждается структура под управлением Константинополя.

После получения томоса в Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП заявили, что не признают власть раскольников и продолжат подчиняться нынешнему митрополиту Онуфрию.

СПРАВКА КП

В Крыму на сегодняшний день существует три епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Им подчиняется два десятка монастырей.

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