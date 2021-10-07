Это хуже, чем преступление. Население опять кошмарят QR-кодами

Татарстан вводит тотальные ограничения нормальной жизни и QR-коды для привитых, одновременно изолируя непривитых стариков. Пора бы уже в Государственной Думе VIII созыва кому-то процитировать знаменитое: "Это хуже, чем преступление. Это ошибка".

Опять началось. От испуга перед "четвёртой волной" коронавируса руководители российских регионов принялись загонять экономику подведомственных территорий в "локдаун". Проще говоря, принялись блокировать возможности нормальной жизни.

Логика решений такая: во-первых, все потери можно попросить (а вообще-то потребовать) компенсировать из федерального бюджета. Почему можно? Да потому, что, во-вторых, всё делается не столько из-за желания снизить количество потерь от эпидемии, сколько из желания получить высокую оценку своих усилий в Москве. Раз так, Москва и заплатить должна.

Свежий пример: власти Татарстана приняли решение ввести обязательные QR-коды для посещения привитыми гражданами всякого рода общественных мест и, одновременно, обязательную (само)изоляцию для непривитых граждан старше 65 лет. Почему они так решили? Ну, очевидно, под впечатлением от роста числа заражений и смертей. Цифры, увы, действительно не радуют: по России в целом зафиксировано 7 октября 27 500 новых случаев заражения, за сутки умерло 924 человека (данные с портала "стопкоронавирус.РФ"). Татарстан, кажется, оказался в первых рядах роста заболеваемости.

Проблема в том, что эффективность мер по остановке нормальной жизни и принуждению к самоизоляции, мягко говоря, остаётся гадательной. По очень простой причине: везде, где эти меры вводились раньше, они вводились на пике роста заболеваемости, а отменялись – при спаде. В какой мере они способствовали спаду – предмет спекуляции. При желании в действенность мер можно поверить. При желании – наоборот.

А вот вред, который наносят эти меры, виден невооружённым глазом. Даже если не принимать в расчёт очередное разорение малого и среднего бизнеса, который враз лишается клиентов. Даже если не спрашивать, как соотносятся пресловутые QR-коды со словами президента о том, что вакцинация в России может быть только добровольной, что людей можно только убеждать, а не заставлять (а сегрегация, которая вводится "вакцинными паспортами", как их ни называй, – это именно и есть мера принуждения к вакцинации).

Так вот, даже если на всё это не обращать внимания, остаётся простой вопрос: насколько реже изолированные непривитые старики пойдут в поликлиники? Насколько сложнее им будет получить необходимую им – не по поводу ковида, но по поводу хронических заболеваний – медицинскую помощь? Насколько больше будет осложнений у них в связи с неизбежными стрессами и невозможностью видеться с детьми и внуками? И совсем уж прямым текстом: сколько из них, изолированных от разрекламированной заразы, пополнит статистику "избыточной смертности", которая с 2020 года в России зашкаливает и в которой "ковидные" смерти составляют не больше трети?

Очень бы хотелось спросить готовящихся рапортовать о решительных мерах региональных чиновников: вы за это готовы отвечать? Ах, не подумали? А почему?

Эпидемию коронавируса во всём мире часто сравнивают с Первой мировой войной. И недаром: потери стран Запада, в частности США, с той великой войной уже вполне сопоставимы, даже превышают уже. Так вот, во время Первой мировой был в России такой депутат Государственной Думы Павел Милюков. 1 ноября 1916 года он произнёс самую знаменитую свою речь с критикой правительства, в которой задавал страшный вопрос:

Когда… надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть… сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию – что это, глупость или измена?

Господа любители изоляции, как бы вам не услышать в скором будущем эти слова в свой уже адрес.

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