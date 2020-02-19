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«Это худший вариант»: в Кремле прокомментировали возможную военную операцию Турции в Идлибе

19 февраля 2020, 18:09  •  57 • В мире
Военная операция Турции против сирийских правительственных войск в районе Идлиба стала бы худшим сценарием развития событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Анкара будут вести переговоры, чтобы ситуация в регионе не нагнеталась. При этом уже существующие договорённости пока не выполняются, констатировал представитель Кремля. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может начать военную операцию в Идлибе и это «лишь вопрос времени».
 
Reuters © Khalil Ashawi
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. По его словам, Анкара не намерена передавать регион под контроль законных властей САР во главе с президентом Башаром Асадом.

«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима», — заявил Эрдоган.

Он также сказал, что, несмотря на проводящиеся переговоры, Турция и Россия ещё «далеки от достижения соглашений». Переговоры между сторонами проходили в Москве 17 и 18 февраля.

«Если речь идёт об операции в отношении легитимных властей и Вооружённых сил Сирии, то это, конечно, худший вариант развития событий», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва продолжит контакты с Анкарой, чтобы обстановка в Идлибе далее не нагнеталась. Кремль не удовлетворён тем, что террористы активизировали свои действия в регионе.

«Мы были удовлетворены теми договорённостями, которые были достигнуты более года назад в Сочи — и это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворёнными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», — констатировал Песков.

Прошедшие в Москве российско-турецкие переговоры прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции после встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади он отметил, что сторонам не удалось прийти к окончательным договорённостям по Идлибу.

«На них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договорённости президента Путина и Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить всё то, о чём условились наши лидеры», — сказал министр.

Россия и Турция имеют несколько договорённостей по Идлибу. Как отмечали в МИД РФ, происходящий рост напряжённости в регионе связан с тем, что Анкара свои обязательства не выполняет. В частности, Турция должна была отмежевать вооружённую оппозицию от террористов, чего так и не было сделано. Также не состоялось разведение сил.

Лавров пояснил, что именно поэтому сирийские войска вынуждены проводить операции против боевиков.

«Поскольку террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия, естественно, их отодвигают от этого периметра с тем, чтобы они максимально удаленно были от тех объектов, по которым пытаются наносить удары», — подчеркнул глава МИД РФ.

  • Reuters
  • © SANA/Handout

Обстановка в Идлибе

Напомним, в последние месяцы в районе сирийской зоны деэскалации Идлиб обострилась обстановка. В связи с возросшей активностью террористов «Хайат Тахрир аш-Шам»* сирийская правительственная армия начала проводить операции, отодвигая их от населённых пунктов и объектов инфраструктуры.

Однако Турция выступает против проведения операции. Идлиб расположен на сирийско-турецкой границе, а потому Анкара выражает обеспокоенность в связи с возможным потоком беженцев. Как утверждает пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, «волны беженцев постепенно давят на Турцию».

Вместе с тем турецкие вооружённые силы, находящиеся в районе Идлиба, проводят свои операции. Между ними и сирийской армией происходят боестолкновения. Как отмечали в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии (ЦПВС), турецкая сторона не всегда предупреждает РФ о своих передвижениях, а потому иногда попадает под огонь, который ведётся армией САР по боевикам.

 

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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