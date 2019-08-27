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«Это хорошо для мировой безопасности»: Трамп допустил приглашение России в G7

27 августа 2019, 00:39  •  57 • В мире
Президент США Дональд Трамп допустил, что пригласит Россию к участию в саммите G7 в следующем году, когда форум соберётся в США. По мнению главы Белого дома, это было бы «хорошо для мировой безопасности и экономики». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается делать обращений на этот счёт, отметив, что главные вопросы решаются в «группе двадцати».
 
Reuters © Carlos Barria
 

Президент США Дональд Трамп допустил приглашение России на следующий саммит G7. Об этом американский лидер упомянул в ходе пресс-конференции по итогам саммита международной организации в Биаррице.

«Конечно, его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — сказал он. 

Отвечая на другой вопрос, Трамп уточнил, что его слова не следует воспринимать как утверждение о приглашении России на саммит, который в 2020 году принимает США.

Вместе с тем американский лидер порассуждал о преимуществах присутствия России на форуме и возвращения к формату G8, который перестал существовал в 2014 году, вскоре после воссоединения Крыма с РФ.

В частности, по мнению Трампа, участие России в составе международного форума может быть выгодно по ряду причин.

«Я действительно думаю, что это хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики», — предположил Трамп.

По словам американского президента, он не думает о политических последствиях своего возможного решения по приглашению России на саммит.

«Я не забочусь о политической стороне, меня это не волнует. Но многие этого не понимают», — сказал Трамп, отметив, что Россия была членом форума и раньше.

Позднее, по словам главы Белого дома, произошло «много событий» с участием президента России Владимира Путина и прежнего американского лидера Барака Обамы. Трамп уточнил, что в этой ситуации Путин «переиграл» Обаму, после чего тот захотел вывести Россию за пределы G8.

Комментируя слова Трампа о готовности пригласить РФ, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что американский президент действительно имеет такие намерения, но исход будет определён его переменчивым настроением и предстоящими выборами.

«Трамп действительно имеет намерения, но что будет в следующем году, мы не знаем, потому что это будет год перед выборами, буквально за два месяца. Настроения Трампа могут измениться за этого год. Сценариев может быть два: он посчитает, что это для него токсично, и не пригласит или посчитает, что это ему никак не помешает, и пригласит», — полагает эксперт.

Кроме того, американский президент допустил, что Россия приняла бы приглашение вернуться в клуб G8, если бы такая инициатива поступила. По мнению Трампа, РФ лучше быть участником группы.

«Я знаю одно: если бы их пригласили вернуться, они были бы там. Но если бы не были, то это тоже окей. Просто я считаю, что им лучше быть в (группе. — RT), чем вне (её. — RT)», — полагает глава Белого дома.

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Так он прокомментировал вопрос журналиста, который, в свою очередь, упомянул недавнее высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата G8 с участием РФ.

«Никаких обращений на этот счёт мы не делали и не собираемся делать. Жизнь уже, в общем-то, ушла далеко вперёд. Мы, как сказал президент Путин в Брегансоне, не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в «группу семи». Но главные вопросы сейчас решаются всё-таки, если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в «группе двадцати», — сказал Лавров.

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин в беседе с RT отметил, что дискуссии вокруг возвращения России в G8 следует вести именно в свете заявления Лаврова.

«Россия ни в коей мере не стремится всеми силами вернуться в G8», — отметил эксперт. Он призвал обратить внимание на то, в каком качестве могут пригласить Россию.

«То ли речь идёт о полноформатном участии России в G8, то ли в качестве гостя. Напомню, что и на этом саммите были приглашённые гости и министр иностранных дел Ирана. Такой статус Путина не устроит», — заметил Топорнин.

Приглашение в качестве гостя не подходит ни Путину, ни России, считает эксперт. По его мнению, статус гостя указывает на «недостаточную демократичность» для участия в работе «самых богатых и развитых стран мира».

«В этом контексте Трамп может говорить что угодно, но я сомневаюсь, что Путин поедет в качестве гостя», — заключил эксперт.

Он предположил, что Трамп предпочёл бы пригласить Путина и поговорить: многие вопросы требуют участия России, например Иран, Сирия и Донбасс.

«С другой стороны, он понимает, что Путин может это приглашение не принять», — подытожил эксперт.

Напомним, на саммите во Франции лидеры стран «Большой семёрки» не сумели прийти к единой позиции по возможному возвращению России в состав группы. По информации ряда СМИ, Трамп выступил с идеей вернуть Москву и перейти к формату «восьмёрки», но его поддержал только покидающий свой пост премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Остальные выступили против, а Япония воздержалась.

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Отметим, что позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между лидерами G7 не был достигнут консенсус относительно приглашения России на следующий саммит этой организации. Некоторые лидеры, в частности премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступили против возвращения России на форум.

На этом фоне японский премьер Синдзо Абэ высказал мысль, что Россия должна быть вовлечена в диалог с G7.

«Лидеры стран, несущих огромную ответственность, ведут серьёзный диалог и пытаются выработать пути решения для различных международных проблем. Вот что такое саммит G7. И для этого необходимо конструктивное вовлечение России», — приводит ТАСС слова японского премьер-министра.

Говоря о поведении Трампа в этой ситуации, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предположил, что Трамп высказал мысль, которую другие лидеры государств не смогли себе позволить.

«Прагматичный Трамп озвучил то, что другим западным лидерам не по силам. Видимо, в отсутствие общего «врага» сам формат G7 под угрозой распада», — предположил депутат.

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