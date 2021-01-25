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«Это химия»: Кулеба убеждён, что Зеленский и Байден легко найдут общий язык
25 января 2021, 22:40 • 92 • Украина
46 глава Белого дома Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский легко найдут общий язык. Такую уверенность высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
«Я абсолютно убежден, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык. Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей № 1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее», — считает глава МИД Украины.
По мнению Кулебы, «эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально».
Напомним, по информации посла Украины в США Владимира Ельченко, украинская сторона уже работает над реализацией приглашения нового президента США Джо Байдена посетить Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в Америку.
Отметим, Джо Байден в должности президента США уже провел первые телефонные переговоры. Он позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.
Байден с Трюдо договорились встретиться в феврале.
А разговор с президентом Мексики Байден назвал «приятным и уважительным», указав, что отношения двух государств будут хорошими и взаимовыгодными.
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