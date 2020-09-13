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«Это как нарыв, который рано или поздно лопнет». Гаспарян рассказал, чем рискует Украина
13 сентября 2020, 09:55 • 166 • Украина
Невыполнение взятых на себя обязательств по Донбассу может плохо закончится для Украины, сказал политический обозреватель Армен Гаспарян
Он напомнил, что Москва многократно говорила о том, что ее прежде всего интересует мир в регионе, поэтому она готова еще какое-то время соблюдать правила игры и давать Украине шанс. Другое дело, что бесконечно это продолжаться не будет, подчеркнул Гаспарян.
«Это как нарыв, который рано или поздно лопнет, и вся эта эпическая история с невыполнением взятых на себя обязательств закончится. Украине стоит об этом помнить и не заниматься проверкой терпения у Москвы», — сказал журналист.
Ранее полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов отметил, что Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы.
Представители Киева отказались допустить проверяющих именно на том участке, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции.
Грызлов назвал создание новых позиций и недопущение инспекции нарушением договоренностей о режиме прекращения огня.
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