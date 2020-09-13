«Это как нарыв, который рано или поздно лопнет». Гаспарян рассказал, чем рискует Украина

Он напомнил, что Москва многократно говорила о том, что ее прежде всего интересует мир в регионе, поэтому она готова еще какое-то время соблюдать правила игры и давать Украине шанс. Другое дело, что бесконечно это продолжаться не будет, подчеркнул Гаспарян.«Это как нарыв, который рано или поздно лопнет, и вся эта эпическая история с невыполнением взятых на себя обязательств закончится. Украине стоит об этом помнить и не заниматься проверкой терпения у Москвы», — сказал журналист.Ранее полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов отметил, что Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы.Представители Киева отказались допустить проверяющих именно на том участке, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции.Грызлов назвал создание новых позиций и недопущение инспекции нарушением договоренностей о режиме прекращения огня.