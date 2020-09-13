Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на ...
В МВФ шокировали Украину
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Главная / Украина

«Это как нарыв, который рано или поздно лопнет». Гаспарян рассказал, чем рискует Украина

13 сентября 2020, 09:55  •  166 • Украина

Невыполнение взятых на себя обязательств по Донбассу может плохо закончится для Украины, сказал политический обозреватель Армен Гаспарян

Он напомнил, что Москва многократно говорила о том, что ее прежде всего интересует мир в регионе, поэтому она готова еще какое-то время соблюдать правила игры и давать Украине шанс. Другое дело, что бесконечно это продолжаться не будет, подчеркнул Гаспарян.

«Это как нарыв, который рано или поздно лопнет, и вся эта эпическая история с невыполнением взятых на себя обязательств закончится. Украине стоит об этом помнить и не заниматься проверкой терпения у Москвы», — сказал журналист.

Ранее полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов отметил, что Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы.

Представители Киева отказались допустить проверяющих именно на том участке, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции.

Грызлов назвал создание новых позиций и недопущение инспекции нарушением договоренностей о режиме прекращения огня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



166
Источник
Похожие новости
12 сентября 2020, 11:55
Украина начала действовать: первый ответ на оскорбление посла на границе с Белоруссией
11 сентября 2020, 16:40
Как Шмыгаль жителям Херсонщины в душу плюнул: «Сами ешьте ваши нитраты»
12 сентября 2020, 11:55
Кравчук рассказал, кто заставил Киев согласиться на инспекцию позиций ВСУ под Горловкой
12 сентября 2020, 11:55
Новый «Шатун»: Зеленскому готовят импичмент
12 сентября 2020, 11:55
Сбежавший на Украину белорусский оппозиционер стал обвиняемым в уголовном деле
12 сентября 2020, 11:55
Гордон объявил о своей совместной работе с ГУР и предупредил Зеленского о предателях в высших кругах
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и...
13 сентября 2020, 04:25
Из-под капота - столб дыма: Аналог русского Aurus вспыхнул на дороге в Китае
13 сентября 2020, 02:35
Тихановская заявила об усталости белорусов от протестов и допустила смену в КС
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
13 сентября 2020, 09:00
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2020, 16:35
"Отравление подтверждается точно?": Полная расшифровка перехвата о Навальном
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
07 сентября 2020, 09:05
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища"
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.