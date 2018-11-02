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«Это как награда»: Порошенко о включении имени своего сына в санкционный список России

02 ноября 2018, 00:54  •  31 • Политика
Президент Петр Порошенко заявил, что на Украине внесение имени в санкционный список правительства России воспринимают как государственную награду.
Президент Петр Порошенко прокомментировал включение в санкционный список, опубликованный недавно российскими властями, украинских бизнесменов и политиков.
Отметим, что хоть имя самого главы украинского государства и не значится в этом перечне персон нон грата, там есть имя его старшего сына - Алексея Порошенко. Тот является депутатом Верховной рады.
Также в список попала масса других украинских политиков, парламентариев и членов президентской администрации. Порошенко отметил, что за небольшим исключением считает всех лиц, включенных в российский список, «достойными людьми».
«Хочу сказать, что на Украине пребывание в этом списке - это как некая государственная награда, по крайней мере, это так воспринимается», - резюмировал национальный лидер.

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