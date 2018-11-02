«Это как награда»: Порошенко о включении имени своего сына в санкционный список России

Президент Петр Порошенко заявил, что на Украине внесение имени в санкционный список правительства России воспринимают как государственную награду.

Президент Петр Порошенко прокомментировал включение в санкционный список, опубликованный недавно российскими властями, украинских бизнесменов и политиков.

Отметим, что хоть имя самого главы украинского государства и не значится в этом перечне персон нон грата, там есть имя его старшего сына - Алексея Порошенко. Тот является депутатом Верховной рады.

Также в список попала масса других украинских политиков, парламентариев и членов президентской администрации. Порошенко отметил, что за небольшим исключением считает всех лиц, включенных в российский список, «достойными людьми».