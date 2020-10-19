|
Это имело бы пагубные последствия: Москва лаконично ответила на отказ США по СНВ-3
19 октября 2020, 22:20 • 53 • Политика
Москва лаконично ответила на отказ США от продления договора СНВ-3. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отказ Вашингтона от сотрудничества в этом тонком и важном вопросе имел бы пагубные последствия.
Он отметил, что, несмотря на отрицательную реакцию США на предложение президента России Владимира Путина о продлении договора, в Кремле всё же рассчитывают на продолжение контактов с США по стратегическим наступательным вооружениям.
Песков подчеркнул, что реализация предложения Владимира Путина позволила бы выиграть время.
"Выиграть 12 месяцев для субстантивных и серьёзных переговоров по вопросам контроля над вооружениями", - сказал Песков, заметив, что отказ от этого документа имел бы "весьма пагубные последствия" для стабильности во всём мире.
Песков добавил, что "пока, действительно, желаемого прогресса, к сожалению, не наблюдается" во взаимодействии с США по СНВ, однако это не повод для того, чтобы полностью остановить контакты по данным вопросам.
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2020, 00:20
|
18 октября 2020, 12:25
|
19 октября 2020, 01:15
|
15 октября 2020, 00:00
|
15 октября 2020, 03:40
|
19 октября 2020, 01:15
|
14 октября 2020, 02:55