Это имело бы пагубные последствия: Москва лаконично ответила на отказ США по СНВ-3

Он отметил, что, несмотря на отрицательную реакцию США на предложение президента России Владимира Путина о продлении договора, в Кремле всё же рассчитывают на продолжение контактов с США по стратегическим наступательным вооружениям.

Песков подчеркнул, что реализация предложения Владимира Путина позволила бы выиграть время.

"Выиграть 12 месяцев для субстантивных и серьёзных переговоров по вопросам контроля над вооружениями", - сказал Песков, заметив, что отказ от этого документа имел бы "весьма пагубные последствия" для стабильности во всём мире.

Песков добавил, что "пока, действительно, желаемого прогресса, к сожалению, не наблюдается" во взаимодействии с США по СНВ, однако это не повод для того, чтобы полностью остановить контакты по данным вопросам.