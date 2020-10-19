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Это имело бы пагубные последствия: Москва лаконично ответила на отказ США по СНВ-3

19 октября 2020, 22:20  •  53 • Политика
Москва лаконично ответила на отказ США от продления договора СНВ-3. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отказ Вашингтона от сотрудничества в этом тонком и важном вопросе имел бы пагубные последствия.
Он отметил, что, несмотря на отрицательную реакцию США на предложение президента России Владимира Путина о продлении договора, в Кремле всё же рассчитывают на продолжение контактов с США по стратегическим наступательным вооружениям.
Песков подчеркнул, что реализация предложения Владимира Путина позволила бы выиграть время.
"Выиграть 12 месяцев для субстантивных и серьёзных переговоров по вопросам контроля над вооружениями", - сказал Песков, заметив, что отказ от этого документа имел бы "весьма пагубные последствия" для стабильности во всём мире.
Песков добавил, что "пока, действительно, желаемого прогресса, к сожалению, не наблюдается" во взаимодействии с США по СНВ, однако это не повод для того, чтобы полностью остановить контакты по данным вопросам.

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