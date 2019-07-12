Это им США угрожали? Россия начала поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции подтвердило поставки российских С-400 в Турцию. Груз приехал в точку назначения в пятницу, 12 июля, сообщает телеканал "360". Напомним, именно Турции угрожали США, заявляя, что в случае поставок российских систем С-400 страна будет наказана введением санкций. Анкара неоднократно сообщала, что угрозы не возымеют действия.

Президент Реджеп Эрдоган, выступая 1 июля на итоговой пресс-конференции после саммита G20, проходившего в японской Осаке, сообщил, что это произойдёт в течение 10 дней. И в целом эти сроки соблюдены.

Место возможного размещения российских систем ПВО в конце мая раскрыло агентство Bloomberg, по данным которого, это может быть побережье Средиземного моря, в районе разведки газовых месторождений на шельфе.