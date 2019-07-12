Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашл...
Киев через Facebook выразил Москве протест, обидевшись на "нежелательных&qu...
«Во всём видят агрессию»: в Швеции выдачу паспортов РФ в Донбассе назвали поводо...
«Решается грандиозная задача»: как новейшие системы усилят атомный ледокольный ф...
Главная / Политика

Это им США угрожали? Россия начала поставки С-400 в Турцию

12 июля 2019, 12:54  •  140 • Политика
В Турции подтвердили поставки первых российских С-400 в страну. Именно Анкаре ранее угрожали США, заявляя, что этот контракт с Москвой заключать нельзя.
Министерство обороны Турции подтвердило поставки российских С-400 в Турцию. Груз приехал в точку назначения в пятницу, 12 июля, сообщает телеканал "360". Напомним, именно Турции угрожали США, заявляя, что в случае поставок российских систем С-400 страна будет наказана введением санкций. Анкара неоднократно сообщала, что угрозы не возымеют действия.
Президент Реджеп Эрдоган, выступая 1 июля на итоговой пресс-конференции после саммита G20, проходившего в японской Осаке, сообщил, что это произойдёт в течение 10 дней. И в целом эти сроки соблюдены.
Место возможного размещения российских систем ПВО в конце мая раскрыло агентство Bloomberg, по данным которого, это может быть побережье Средиземного моря, в районе разведки газовых месторождений на шельфе.
Напомним, Турция покупает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 03:09
"Майдан принесут в жертву агрессору": Приспешник Порошенко "разгадал" люстрационный план Зеленского
11 июля 2019, 17:24
В Госдуме посоветовали Зеленскому переименовать Украину в Малороссию
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
11 июля 2019, 17:24
Ответ будет зеркальным: МИД России пригрозил наказать британские СМИ за недопуск RT и Sputnik
12 июля 2019, 12:54
"Утренний круассанчик" террористам поставляла... Украина? Опубликованы фотодоказательства
11 июля 2019, 17:24
"Хотим вести диалог": Премьер Финляндии предложил Меркель более тесно сотрудничать с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 04:24
50 дней, полные обещаний: "Остановленная" Зеленским война аукнулась новым взрывом
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
11 июля 2019, 02:39
Почему Донбасс споткнулся на пороге России
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали решение Путина отменой броней
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.