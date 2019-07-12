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Это им США угрожали? Россия начала поставки С-400 в Турцию
12 июля 2019, 12:54 • 140 • Политика
В Турции подтвердили поставки первых российских С-400 в страну. Именно Анкаре ранее угрожали США, заявляя, что этот контракт с Москвой заключать нельзя.
Министерство обороны Турции подтвердило поставки российских С-400 в Турцию. Груз приехал в точку назначения в пятницу, 12 июля, сообщает телеканал "360". Напомним, именно Турции угрожали США, заявляя, что в случае поставок российских систем С-400 страна будет наказана введением санкций. Анкара неоднократно сообщала, что угрозы не возымеют действия.
Президент Реджеп Эрдоган, выступая 1 июля на итоговой пресс-конференции после саммита G20, проходившего в японской Осаке, сообщил, что это произойдёт в течение 10 дней. И в целом эти сроки соблюдены.
Место возможного размещения российских систем ПВО в конце мая раскрыло агентство Bloomberg, по данным которого, это может быть побережье Средиземного моря, в районе разведки газовых месторождений на шельфе.
Напомним, Турция покупает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
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