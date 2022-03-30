«Это и есть тот предел»: почему в Европе заговорили о трудностях приёма беженцев с Украины

Эстония не готова принять у себя более 50 тыс. беженцев с Украины, заявила министр социальной защиты республики Сигне Рийсало. По её словам, в противном случае в стране придётся строить лагеря для прибывающих. На данный момент Эстония приняла у себя уже свыше 24 тыс. украинцев. На истощение ресурсов и возможностей для приёма беженцев указали также в Чехии, Польше и Германии. В связи с этим Варшава совместно с Берлином даже обратилась в Еврокомиссию с призывом разработать квоты по приёму и выделить финансовую помощь. Эксперты считают, что ЕС в очередной раз оказался не готов к наплыву мигрантов, несмотря на весь свой богатый опыт. К тому же, подчёркивают они, нынешних событий можно было избежать, если бы европейские страны, входящие в НАТО, сподвигли блок учитывать интересы и обеспокоенности России.

Эстония может принять на своей территории не более 50 тыс. беженцев с Украины. Именно такое число фигурирует в дискуссии вокруг дополнительного государственного бюджета, который обсуждается правительством и коалицией. Об этом заявила министр социальной защиты республики Сигне Рийсало.

«Это и есть тот предел, при котором нам нужно будет честно сказать, что у нас нет больше мест, где мы можем разместить людей. В таком случае нам пришлось бы строить лагеря для беженцев», — приводит её слова эстонский портал ERR.

При этом, отметила Рийсало, только для 35 тыс. прямо сейчас есть места для размещения.

«Для 15 тыс. надо ещё найти (жилую площадь. — RT) и быстро сделать ремонт», — добавила министр.

По её словам, пока власти не определили, какая именно сумма расходов на беженцев будет заложена в допбюджет, однако в министерстве социальной защиты называют цифры в €25 на человека в сутки или €10 тыс. в год. Рийсало также уточнила, что те беженцы, которые начнут работать или получать прожиточное пособие, будут оплачивать расходы на жильё самостоятельно.

По данным департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, в страну с 27 февраля прибыли более 24 тыс. украинцев, из которых заявление о предоставлении временной защиты подали почти 12 тыс.

Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало

Legion-Media

© Scanpix

Новый кризис

Между тем о проблемах с размещением украинских беженцев заявляют и другие европейские страны. Так, премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире Чешского ТВ 27 марта сообщил, что страна приняла уже более 300 тыс. беженцев, что в общей сложности составляет 3% населения республики. За десять дней до этого он пояснял, что Чехия находится у той грани, когда ещё может безболезненно принимать бегущих от войны.

В свою очередь, министры внутренних дел Германии и Польши Нэнси Фезер и Мариуш Каминский 25 марта обратились в Еврокомиссию с призывом пересмотреть распределение беженцев по странам и выделить дополнительную финансовую помощь. В письме вице-президенту Европейской комиссии Маргаритису Схинасу и еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон министры предложили ввести единовременную выплату в размере €1 тыс. из фондов ЕС на каждого допущенного в страну человека, а также заняться распределением беженцев по другим странам. Однако в ЕК последнее предложение отклонили.

«Мы не работаем в направлении каких-либо квот или какого-либо распределения мигрантов», — приводит 29 марта телеканал N-TV слова Илвы Йоханссон.

Вместо этого Еврокомиссия предложила принцип добровольного принятия украинских беженцев. При этом будут учитываться факторы количества принятых беженцев, общее число всех поступивших запросов на убежище за прошлый год и численность населения принимающей страны.

В частности, о чрезмерном потоке украинцев сообщали в крупных польских мегаполисах — Варшаве и Кракове. По данным газеты Rzeczpospolita, только за две недели в Краков прибыли порядка 100 тыс. беженцев, а в Варшаву — 200 тыс.

«Больше людей мы не в состоянии принять, поглотить в качестве города. Речь идёт о трудоустройстве, местах в школах и детсадах, об услугах в учреждениях», — сказала 10 марта изданию Rzeczpospolita пресс-секретарь мэра Кракова Моника Хилашек.

По её словам, город уже потратил на помощь беженцам 14 млн злотых из резервов, предназначенных на кризисные действия, при их годовом бюджете в 19 млн злотых.

Даже во Франции отметили, что количество прибывающих украинских беженцев станет крупнейшим вызовом для Европы за последние несколько десятков лет. Как заявил президент страны Эммануэль Макрон 17 марта, представляя свою предвыборную программу, в его планах изменить правила выдачи видов на жительство и ужесточить миграционную политику в отношении нарушителей общественного порядка. В частности, их будут высылать из страны.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 28 марта, Украину с момента начала российской специальной военной операции покинули уже более 3,9 млн человек. В УВКБ отмечают, что основные страны ЕС, куда они прибывают, — Польша (свыше 2,3 млн), Румыния (более 602 тыс.) и Венгрия (почти 360 тыс.).

Сотрудница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев оказывает помощь украинским беженцам в Молдавии

Gettyimages.ru

© Matteo Placucci/NurPhoto

Заложники политики США

Опрошенные RT эксперты отмечают, что эстонские власти сегодня столкнулись с реальными последствиями того курса, которого они придерживаются в отношении России, следуя директивам США.

«Эстонское руководство накануне военной операции просто не верило в возможность нынешнего поворота событий. А когда всё произошло, Таллин не рассчитывал, что к ним направится такое количество беженцев. Ведь беженцы всегда стремятся в Польшу, Германию. А Эстонии им особо нечего предложить. И теперь там не знают, что делать с этими людьми, так как их всех нужно обеспечить хотя бы минимальными благами и трудоустроить», — пояснил в комментарии RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Он также отметил, что в Эстонии не готовы жертвовать своим комфортом даже в угоду «дружбе» с Украиной.

«Одно дело — выступать с громкими антироссийскими заявлениями и совсем другое — сталкиваться с дискомфортом от их последствий в виде мигрантов. И в первую очередь переизбыток беженцев отражается на жизни местного населения, которое далеко не всегда массово поддерживало шаги своего правительства», — добавил эксперт.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью RT обратил внимание на то, что нынешний приток беженцев из Украины превосходит все предыдущие из восточных стран.

«Почти 4 млн беженцев — это достаточно большие объёмы, которые несоразмерны даже с предыдущим миграционным кризисом. И способствует этому ещё тот факт, что у Украины есть статус ассоциативного члена. Это означает, что по туристическим визам формально граждане Украины могут въезжать практически в любую страну ЕС. И, конечно, сейчас самая сложная ситуация с их приёмом наблюдается в первом поясе, граничащих с Украиной европейских стран», — сказал Абзалов.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация осложняется ещё и тем, что Европа так и не пережила полностью предыдущий наплыв беженцев 2015—2016 годов, а также тот, что произошёл после афганских событий.

«Поэтому потоки в миллионы беженцев — это очень серьёзные нагрузки на объекты социальной инфраструктуры и бюджеты», — добавил эксперт.

В свою очередь, заведующая отделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольга Потёмкина указала, что нынешняя волна ищущих убежище разворачивается на фоне отсутствия в ЕС каких-либо правовых регулирующих актов.

«С сентября прошлого года пакт по миграции, который позволяет регулировать ситуацию в случае чрезвычайного наплыва, не принят, потому что страны ЕС никак не могут договориться, кто какую помощь будет оказывать. При этом средства на беженцев Брюссель выделяет, но они тоже пока никак не дойдут до своих адресатов, так как непонятно, кто и в каком объёме их должен получать», — пояснила аналитик.

Она также выразила мнение, что в Европе просто не ожидали, что к ним хлынет такое количество народу. Однако, по её словам, страны вроде Польши сейчас будут активно использовать эту ситуацию, чтобы выбивать у ЕС больше преференций и дотаций для себя.

Пункт размещения украинских беженцев в Эстонии

Legion-Media

© Scanpix

«Не знаю, получится у Варшавы или нет, но сейчас такая ситуация, когда всё возможно, все принципы нарушаются внутри ЕС», — сказала Потёмкина.

При этом, уверен Дмитрий Абзалов, в развернувшемся мигрантском кризисе есть прямая вина самих европейских стран, большинство из которых входят в НАТО и поддерживают североатлантический курс, диктуемый США, на конфронтацию с Россией.

«Однако просчитывать до конца проблемы военных конфликтов и их последствия в ЕС так и не научились. Предположим, что завтра ситуация стабилизируется и будет заключена договорённость между Москвой и Киевом. Но разве это исправит ситуацию с инфраструктурой или экономикой, и все граждане, которые смогут вернуться, найдут себе работу? Последствия таких долгосрочных действий, начиная с войны в Ираке, с Афганистана и на других территориях, до конца не продумываются политиками, что ведёт к серьёзным экономическим издержкам», — пояснил аналитик.

С этой точкой зрения согласен и руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. По его словам, причина бед Евросоюза в том, что безопасность большинства его стран-членов обеспечивается ангажированным военным альянсом.

«Все основные решения в сфере безопасности по факту принимаются не самим европейцами, а Соединёнными Штатами. Ориентация НАТО на американские стратегические интересы совершенно очевидна. А в Вашингтоне априори настроены на противостояние с Россией, от которой в итоге страдает Европа», — заключил собеседник RT.