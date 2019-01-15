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Это и есть "победа", которую "провозгласил Вашингтон?" Гаспарян о захвате террористами ИГИЛ города в Нигерии

15 января 2019, 12:54  •  99 • Политика
Террористы ИГИЛ захватили целый город в Нигерии. Комментируя сообщение, Армен Гаспарян задал простой вопрос: это и есть "победа", которую "провозгласил Вашингтон?"
Боевики ИГИЛ (запрещена в России) взяли под полный контроль город на северо-востоке Нигерии. Ранн захвачен, говорится в сообщении The Daily Post, о чем журналистам рассказали источники в силовых структурах.
В эти часы продолжаются интенсивные бои между армией и боевиками, часть строений уничтожена. Местные жители спасаются из домов, бегут к границе. В то же время источники Reuters утверждают, что сейчас Ранн полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы спешно покидают его.
Ситуацию на личной странице в социальной сети Twitter оценил публицист и политолог Армен Гаспарян.
"Это и есть та полная победа над Бармалеями, которую провозгласил Вашингтон?" - спрашивает Гаспарян.
Боевики запрещенной организации «Исламское государство» захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии

Это и есть та полная победа над Бармалеями, которую провозгласил Вашингтон?
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 15 января 2019 г.

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