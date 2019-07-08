Это и есть грузинские традиции? Гендиректор "Рустави 2" проигнорировал извинения России и Путину

Гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия прокомментировал скандальное матерщинное выступление ведущего Георгия Габуния, в котором тот поливает грязью российского лидера Владимира Путина.

По его словам, подобная самодеятельность недопустима. При этом, отметил он, разжигание ненависти, равно как и словесная агрессия, оскорбления, провокационные заявления "идут вразрез со всеми грузинскими традициями".

Впрочем, добавил Гварамия, извиняться за сотрудника он не намерен, поскольку пафос этой речи он лично разделяет.

"Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах", - заявил гендиректор "Рустави 2" Гварамия в прямом эфире в Facebook.

"Все-таки есть мозги! Слава Богу! И красные линии есть! Но где извинения?! ‘Я осуждаю поведение ведущего, но извиняться не буду’, - видимо, это и есть грузинские традиции... Так не пойдёт!" – заметила на странице в своём телеграм-канале журналистка Ольга Скабеева.

Ранее сообщалось, что выпуск итоговой программы на грузинском телеканале "Рустави-2" накануне вступления в силу временного запрета на авиасообщение вышел на русском языке. Эфир начался с обращения ведущего к президенту России Владимиру Путину. Ведущий Георгий Габуния едва ли не минуту грязным матом выражал свое неприятие к лидеру нашей страны.

Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.