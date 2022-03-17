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«Это грёбанная ловушка, выжить не дадут»: британский наёмник призвал иностранцев отказаться от желания воевать за Украину

17 марта 2022, 03:10  •  110 • Украина

Британский боевик, вступивший в ряды 102-го грузинского легиона украинской теробороны, рассказал об огромных потерях наёмников из США и Британии и возмутился отношением украинской стороны к ним.

Согласно обнародованному видео, он жалуется на огромные потери среди американцев и британцев в результате российского ракетного удара по их базе.

«Нашу базу раздолбали. Рядом с нами тоже разнесли. Американцы, британцы, куча британцев погибли. Они (украинская сторона – ред.) ничего нам не говорят. Они считают наши потери как свои», — говорит иностранный наемник.

Также он утверждает, что иностранцев хотели послать в Киев без оружия, без обмундирования, без опознавательных знаков и всего с 10 патронами на автомат. По его словам, вся группа наемников из США, Канады и Великобритании отказалась отправляться в Киев.

«Тогда нам сказали: «Валите отсюда или мы вам будем стрелять в спины»», — утверждает наемник.

По его словам, именно это вынудило его с американским и британским боевиками захватить машину «Скорой помощи» и бежать с Украины. По пути в Польшу он описал еще ряд проблем, с которыми им пришлось столкнуться на украинской границе.

«Любого, у которого есть снаряжение или различительные знаки, выдергивают из очереди. Режут их паспорта и возвращают обратно», — говорит британский наемник.

Ему с его попутчиками удалось пересечь украинскую границу в форме «красного креста».

Резюмируя, британский наемник призвал иностранных боевиков отказаться от идеи воевать за Украину, потому как здесь «гребанная ловушка, вам просто не дадут здесь выжить».

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