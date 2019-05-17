«Это граждане Украины»: в Донецке раскрыли убийство Захарченко

Правоохранительные органы задержали одну из групп лиц, причастных к убийству в августе прошлого года первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, сообщил РИА «Новости» действующий лидер ДНР Денис Пушилин.

«В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков. Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители», — сказал он.

По его словам, в числе заказчиков преступления — «очень высокопоставленные» граждане Украины и других стран, которые «оказывают киевскому режиму поддержку».

Пушилин уточнил, что все фамилии задержанных будут оглашены по окончании следственных действий. «Уголовное дело, заведенное по данному вопросу, находится на особом контроле. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — заявил он.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва, который прогремел 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Глава самопровозглашенной республики скончался в больнице от несовместимых с жизнью ран. Ему было 42 года.

«Скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью», — констатировали медики. Взрыв также унес жизнь его телохранителя. Во время ЧП вместе с Захарченко был министр доходов и сборов Александр Тимофеев — в результате взрыва он был серьезно ранен.

В российском внешнеполитическом ведомстве случившееся квалифицировали как теракт. Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по соответствующей статье.

Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство главы ДНР. Российский лидер также подчеркнул, что выбравшие путь террора не хотят искать мирное решение конфликта.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание», — сказал президент.

В середине сентября 2018 года по подозрению в причастности к этому преступлению правоохранительные органы самопровозглашенной республики задержали и допросили украинского агента, который представился Александром Погореловым.

«Завербован в 2014 году в Киеве сотрудником контрразведки СБУ по имени Сергей. Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой», — сообщил задержанный.

По словам «Легионера», он проходил минно-взрывную и медицинскую подготовку на одном из полигонов Службы безопасности Украины в Киевской области. Там его обучили работать и с самодельными взрывными устройствами. Он также рассказал, что сотрудники СБУ ставили перед ним самые разные задачи: наблюдение за объектами сил ополчения, воинскими частями Армии самопровозглашенной республики, корректировку огня киевских силовиков по территории ДНР.

Для покушения на Захарченко изначально был выбран ресторан «Пушкин», рассказал задержанный. Там взрывчатку планировали заложить в туалете. К тому же, сказал он, в Донецке действовала еще одна диверсионная группа, члены которой разрабатывали планы покушения на Захарченко в центре города.

О задержании «Легионера» 15 сентября прошлого года сообщил Денис Пушилин, который в тот момент временно исполнял обязанности главы ДНР. «Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — приводило слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он также отметил, что к взрыву могли быть причастны не только сотрудники СБУ, но и западные спецслужбы. Такие подозрения врио главы республики объяснил тем, что во время исследования остатков взрывного устройства были «выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ». Это, по мнению Пушилина, свидетельствует о помощи со стороны Запада. Кроме того, он заявил тогда, что у правоохранителей ДНР «есть понимание, кто это сделал».

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Врио главы республики сообщил, что содействие в расследовании убийства Захарченко ДНР оказывает российская сторона.

На Украине утверждают, что Киев не имеет к случившемуся никакого отношения. Об этом говорил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, у Службы безопасности нет сведений о поимке виновного в смерти главы ДНР. Кроме того, Грицак отметил, что украинская сторона не посылала в Донбасс диверсионно-разведывательную группу.

Вместе с тем мнения о том, что к убийству Захарченко причастен Киев, придерживаются и в России.

В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такие выводы были сделаны «на основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта, а также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса».