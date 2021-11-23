Это граница НАТО: Чехия вслед за Британией готова направить войска в Польшу

Чехия готова направить в Польшу свои войска вслед за Британией, чтобы помочь Варшаве отбиваться от рвущихся в Евросоюз мигрантов. Белорусско-польская граница - это граница НАТО, заявили в Праге.

С таким предложением выступил президент Чехии Милош Земан, обращаясь к польскому коллеге Анджею Дуде. Текст письма главы государства во вторник был опубликован на сайте "Пражского града".

В нём Земан отметил, что граница Польши и Белоруссии также является границей Евросоюза и НАТО, поэтому её необходимо защищать коллективно.

Чешская армия готова, если с вашей стороны будет проявлен интерес, направить на помощь для защиты границ Польши своих солдат,

- подчеркнул Земан.

Ранее своих военнослужащих в Польшу направила Великобритания. Впрочем, их задачей будет не сдерживать мигрантов, а помогать обустраивать инженерные укрепления на границе.

Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию. В Минске и Москве утверждают, что речь идёт о стихийной миграции, у которой нет организаторов.