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Это граница НАТО: Чехия вслед за Британией готова направить войска в Польшу
23 ноября 2021, 21:50 • 91 • Политика
Чехия готова направить в Польшу свои войска вслед за Британией, чтобы помочь Варшаве отбиваться от рвущихся в Евросоюз мигрантов. Белорусско-польская граница - это граница НАТО, заявили в Праге.
С таким предложением выступил президент Чехии Милош Земан, обращаясь к польскому коллеге Анджею Дуде. Текст письма главы государства во вторник был опубликован на сайте "Пражского града".
В нём Земан отметил, что граница Польши и Белоруссии также является границей Евросоюза и НАТО, поэтому её необходимо защищать коллективно.
- подчеркнул Земан.
Ранее своих военнослужащих в Польшу направила Великобритания. Впрочем, их задачей будет не сдерживать мигрантов, а помогать обустраивать инженерные укрепления на границе.
Напомним, что мигранты из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию. В Минске и Москве утверждают, что речь идёт о стихийной миграции, у которой нет организаторов.
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