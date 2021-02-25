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Это глубже Украины и Сирии: Пушков назвал главную причину противостояния Запада и России
25 февраля 2021, 07:40 • 18 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал главную причину противостояния России и Запада и продолжения антироссийских санкций со стороны наших оппонентов. По словам сенатора, дело не в Украине и Сирии, а намного глубже.
В своём Telegram-канале Пушков отметил, что существующий сейчас некий статус-кво не устраивает ни одну из сторон. США - потому что не получается удержать Россию на коротком поводке, в той роли, которую ей приготовили после "холодной войны", Евросоюз - потому что не получается санкциями заставить Россию отступить от Донбасса и бросить на растерзание Киеву, при этом санкции бьют в то же время по самому ЕС. Россию же не устраивает такой статус, как минимум из-за санкций, которые всё же замедляют полномасштабные возможности экономики нашей страны.
При это отказаться от санкций коллективный Запад не может. Во-первых, противоречия между Россией и Западом, по мнению сенатора, намного глубже, чем ситуация с Украиной или Сирией.
"Как и в эпоху противостояния социализма и капитализма, они уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер", - отметил Пушков.
Во-вторых, отказаться от санкций - значит согласиться с тем, что Крым всё же российский, а сделать это уже крайне сложно, ведь в антироссийскую борьбу было вложено слишком много средств, политики и ресурсов НАТО.
По мнению Пушкова, на данный момент этот "гордиев узел" одним умным ходом не разрубить. Попытки экс-президента США Дональда Трампа обойти этот узел сбоку ни к чему не привели - ему просто не дали этого сделать. А других западных политиков, кто мог бы сделать резкий поворот в этом плане, пока не видно.
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