Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Ахметов объявил войну Путину
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Главная / Политика

Это глубже Украины и Сирии: Пушков назвал главную причину противостояния Запада и России

25 февраля 2021, 07:40  •  18 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал главную причину противостояния России и Запада и продолжения антироссийских санкций со стороны наших оппонентов. По словам сенатора, дело не в Украине и Сирии, а намного глубже.
В своём Telegram-канале Пушков отметил, что существующий сейчас некий статус-кво не устраивает ни одну из сторон. США - потому что не получается удержать Россию на коротком поводке, в той роли, которую ей приготовили после "холодной войны", Евросоюз - потому что не получается санкциями заставить Россию отступить от Донбасса и бросить на растерзание Киеву, при этом санкции бьют в то же время по самому ЕС. Россию же не устраивает такой статус, как минимум из-за санкций, которые всё же замедляют полномасштабные возможности экономики нашей страны.
При это отказаться от санкций коллективный Запад не может. Во-первых, противоречия между Россией и Западом, по мнению сенатора, намного глубже, чем ситуация с Украиной или Сирией.
"Как и в эпоху противостояния социализма и капитализма, они уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер", - отметил Пушков.
Во-вторых, отказаться от санкций - значит согласиться с тем, что Крым всё же российский, а сделать это уже крайне сложно, ведь в антироссийскую борьбу было вложено слишком много средств, политики и ресурсов НАТО.
По мнению Пушкова, на данный момент этот "гордиев узел" одним умным ходом не разрубить. Попытки экс-президента США Дональда Трампа обойти этот узел сбоку ни к чему не привели - ему просто не дали этого сделать. А других западных политиков, кто мог бы сделать резкий поворот в этом плане, пока не видно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 21:35
Пенсии могут отменить: Минфин скрывает новую реформу
24 февраля 2021, 21:35
Экс-глава ЦРУ поразил мир откровением. Кеннеди убили русские
24 февраля 2021, 23:25
Британия тратила миллионы на смену режима в России. Слив документов разоблачил планы Лондона
24 февраля 2021, 23:25
Россию ждёт жестокая конфронтация с США
24 февраля 2021, 21:35
"Хотят выжать что-нибудь": Вассерман раскрыл меркантильный интерес Украины по "Северному потоку - 2"
24 февраля 2021, 23:25
Путин, Кальюлайд и Трамп "встретились" в Прибалтике: В Эстонии странно отпраздновали независимость
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"
22 февраля 2021, 21:00
В Киеве опять переворот и снова под присмотром США
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.