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«Это гибридная угроза для всего мира»: Киев надеется помешать избранию главой Интерпола кандидата от России

18 ноября 2018, 23:09  •  82 • Политика
Украина выступила против избрания российского кандидата главой Интерпола. Глава МВД Украины назвал это «гибридной угрозой для всего мира».
В Киеве назвали «гибридной угрозой» избрание кандидата от России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Соответствующее заявление появилось на сайте МВД Украины.
В нем говорится, что глава Киева выступает против кандидатуры Прокопчука, так как Россия якобы злоупотребляет возможностями Интерпола. Добавляется, что Украина проводит «широкие консультации» по поводу избрания нового главы Интерпола.
«Это гибридная угроза для всего мира», - цитирует пресс-служба слова главы МВД Украины Арсена Авакова.
Ранее британская газета The Times назвала Прокопчука фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола. Единственным реальным конкурентом российского кандидата называется исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг. При этом, по данным источников издания, Прокопчук наверняка победит и нет никакого смысла даже пытаться препятствовать этому.

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