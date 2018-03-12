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Это фейк: Порошенко отказался верить в выборы президента России
12 марта 2018, 17:39 • 411 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении ввести санкции против организаторов выборов президента России в Крыму.
Президент Украины Петр Порошенко обещал ввести санкции в отношении лиц, причастных к организации выборов президента России на Крымском полуострове. С таким заявлением украинский национальный лидер выступил сегодня на совместном брифинге с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини.
В своем выступлении Порошенко, придерживаясь традиционных для всех иных киевских политиков выражений, назвал российские выборы в Крыму нелегитимными, а сам полуостров - "временно оккупированными территориями" Украины. По этой причине Украина не намерена признавать голосование за президента России в Крыму и готова сделать все, чтобы покарать организаторов самого избирательного процесса.
Отметим, что Порошенко уже не первое государственное лицо на Украине, которое заявляет о вероятном введении санкций из-за выборов в Крыму. Ранее аналогичные намерения декларировали в МИД страны.
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