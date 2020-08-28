Это фашизм, а не политика: Запрет русского языка в Белоруссии обернулся скандалом для Шушкевича

Бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что в стране может быть только один государственный язык - белорусский. То есть политик фактически предложил запретить русский язык. Почему после этого разразился скандал, объяснил политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"При определённом сценарии, конечно, об этом говорили много, предсказывали, что одна из атак будет именно на русский язык. Украинский сценарий подразумевает если не запрет, то точно отказ от русского языка. И не только на государственном уровне. Это в том числе репрессии за использование русского. Мы же видим, что там происходит. Поэтому чему вы удивляетесь? Шушкевич тот человек, который поставил свою подпись под Беловежскими… Мерзавец, вообще выживший из ума. Что он должен ещё говорить? Что он любит Россию, русский язык?" - резко возмутился Мартынов.

По мнению политолога, Шушкевич всю жизнь был фашистом по натуре. В связи с этим Мартынов вспомнил, как и среди партизан Белоруссии в Великую Отечественную войну были те, кто с удовольствием служил немцам.

"Большая часть белорусов партизанила, сопротивляясь фашистам, а меньшая часть с удовольствием служила им, вылизывала эти нацистские сапоги под красно-бело-красными флагами, так называемыми "погонями". И, конечно, это было непопулярно вспоминать в советское время, признавать, что в Белоруссии, как и на Украине, осталась эта раковая опухоль национализма типа бандеровщины. Но она была загнана далеко под плинтус, теперь же они там опять это дело взрастили - национализм. Вот с этой многовекторностью так называемой, которую пытался реализовать Лукашенко, появились побочные эффекты. В виде националистов, в виде этих националистических флагов. В том числе и нападки на русский язык", - заключил Мартынов.