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Это фантастика: Назван любимый фильм Елизаветы II

11 августа 2020, 20:50  •  56 • В мире
Звезда британского кино Брайан Блессид рассказал о любимом фильме королевы Елизаветы II. Это фантастическая лента 1980 года "Флэш Гордон". Королева однажды сама призналась Блессиду, что регулярно пересматривает историю о космическом диктаторе и спасении Земли вместе с внуками.
В 2020 году культовый для Великобритании фильм "Флэш Гордон", основанный на знаменитых комиксах, отмечает 40-летний юбилей. Несмотря на то, что в те годы лента провалилась в прокате, немалое количество британцев любят фантастический сюжет о принце Валтане, докторе Зарковой, космическом диктаторе Минге и спасителе человечества Флэше Гордоне.
Оказывается, любит его и королева Елизавета II - так утверждает исполнитель роли принца Валтана Брайан Блессид. Отмечая юбилей фильма, он поведал, как однажды был приглашён на аудиенцию в Букингемский дворец, и во время беседы королева назвала "Флэша Гордона" одним из любимых фильмов. "Она смотрит его вместе с внуками каждое Рождество", - пояснил артист в интервью журналистам.
Кроме того, известно, что королева любит сериалы - ей нравятся, например, "Аббатство Даунтон" и "Чисто английское убийство".
Кстати, интересный факт: в случае смерти королевы Елизаветы II (а ей уже, напомним, 94 года и она правит страной 65 лет) Кейт Миддлтон получит титул принцессы. Как пишет "Экспресс газета", её станут называть "Кэтрин, принцесса Уэльская".

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