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«Это её личное дело»: уволенную за эротические фото женщину-тренера заменили на рабочего с завода

10 октября 2019, 17:09  •  84 • В России
Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко лишилась работы из-за откровенной фотосессии 20-летней давности. Руководство решило, что 41-летняя педагог-психолог должна быть жёстко наказана и навсегда отстранена от работы с детьми. Её место теперь займёт рабочий с местного завода. Корреспондент RT побывал в Магнитогорске и выяснил детали этой истории.
 
Уволенная за «аморальный поступок» Екатерина Конопенко прощается с воспитанниками © RT / Алексей Боярский
 

У многих есть фото «только для своих». Иногда они хранятся в открытом доступе — в одном из альбомов в соцсетях. Зачастую эти же фотографии могут оказаться и в руках у кого-то постороннего. Можно представить ситуацию: вдруг ваш начальник узнаёт об их существовании, находит страницу, изучает фото, на которых спустя 10—20 лет вас даже трудно узнать, а потом демонстрирует коллегам и клиентам. И увольняет вас с формулировкой «за аморальный поступок». Выглядит как фантасмагория. Но именно таким образом в Магнитогорске поступили с тренером по кикбоксингу Екатериной Конопенко — уволили за эротическую фотосессию двадцатилетней давности.

«Просто в зал не пускал»

Андрея Алексеева (более известного под псевдонимом Андрей Азсакра Заратустра) знают далеко за пределами родного Магнитогорска. Ему посвящена глава в сборнике «Кто сегодня делает философию в России». Его книги издаются на хинди, английском и других языках и продаются, в частности, в Индии и США. 

Кроме индийской философии, он увлекается боевыми искусствами. В 1994 году Алексеев основал один из первых в Магнитогорске муниципальных центров обучения восточным единоборствам — клуб «Чёрный дракон», где сам вёл занятия по кикбоксингу.

«Наши каратисты, боксёры тогда или сами пошли в бандиты, или тренировали братву в своих залах. Андрей был единственным, кто бойцов группировок принципиально не учил. Просто в зал не пускал. Сколько на него наездов было, угроз! Физические нападения. Чуть не убили. Но он выстоял, — рассказывает RT тренер местного фитнес-клуба, который попросил не называть своё имя. — И сохранил «Чёрный дракон» как детский клуб. Взрослые группы платные, а за детей деньги в «Драконе» не брали никогда. Даже в последние годы никаких платных услуг для школьников Андрей не ввёл. Зато вырастил кучу хороших спортсменов, чемпионов».

Героиня нашей истории, 41-летняя Екатерина Конопенко (она же поэтесса, пишущая под псевдонимом Катя Ганеши), тоже увлекается индийской философией. Познакомилась с Андреем в конце 1990-х, училась у него кикбоксингу. У них общая семнадцатилетняя дочь. Екатерина в 1999 году отучилась на педагога-психолога в местном университете. И все последние 20 лет она работает в системе образования. Сначала — в телефонной психологической службе («телефон доверия» относился к управлению образования). А с 2014-го, когда службу закрыли, стала тренером по кикбоксингу в «Чёрном драконе».

  • Екатерина Конопенко пишет стихи под псевдонимом Катя Ганеши
  • © RT / Алексей Боярский

Четыре года спустя несколько кружков и секций, включая клуб «Чёрный дракон», объединили в одно учреждение — детско-юношеский центр «Максимум». Его директором назначили Елену Севилькаеву, которая до этого руководила детской картинной галереей и студией рисования.

Художественная оптимизация

Чем не устроил Севилькаеву руководитель «Чёрного дракона» Андрей Азсакра, сложно сказать. Возможно, он ей показался слишком ярким (иногда даже странным) и независимым. А возможно, в управлении образования появились свои планы, в которые бесплатные занятия кикбоксингом не входили. Так или иначе, летом 2018 года «Чёрный дракон» под предлогом ремонта закрыли, а Андрея уволили. Формальный повод был — нарушение трудовой дисциплины.

Но Екатерина Конопенко осталась сотрудником «Максимума». Правда, как сразу выяснилось, весьма неудобным. В «Чёрном драконе» много лет был центр помощи птицам — в клетках жили свезённые из разных мест раненые пернатые, за которыми дети ухаживали. В последний год там обитали полярная сова, канюк, сокол и другие птицы — всего два десятка. Тренеры по восточным единоборствам считают, что забота о животных компенсирует агрессию при занятиях боевыми искусствами. Борьба за сохранение этого живого уголка и стала началом конфликта Конопенко с директором. Севилькаева в итоге победила: диких птиц вывезли в башкирский зоопарк (причём живыми доехали не все), а городских голубей с перебитыми крыльями выбросили на улицу прямо перед клубом — некоторых тут же съели кошки.

Кроме того, три детские группы (по 15 человек в каждой) лишили помещения. Им предложили заниматься в зале, куда надо добираться на транспорте.

«Дети в основном маленькие, ездить одни не могут. А родители не все имеют возможность уйти с работы и возить, — рассказывает RT Екатерина Конопенко. — Поэтому я требовала, чтоб нам предоставили помещение в шаговой доступности. И, главное, чтобы всё-таки действительно ремонтировали клуб «Чёрный дракон» — закрыть-то его закрыли, но ремонт не начинали несколько месяцев. Зачем, спрашивается, закрывали?»

Екатерина стала жаловаться — в частности, обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой (26 сентября 2019 года она ушла с должности, чтобы занять кресло сенатора в Совете Федерации). Павлова попыталась разобраться — запросила объяснения у руководства «Максимума». И в ответ получила ссылку на откровенные фото Екатерины.

«Аморальный поступок»

В эротической фотосессии Катя Ганеши действительно участвовала. Вместе с Андреем Азсакрой. Но было это ещё в 2000 году. Чёрно-белые концептуальные фото готовились в рамках культурного проекта «Эксперимент», потом использовались для оформления альбома стихов. Ни Андрей, ни Екатерина эти фотографии в сеть не выкладывали. Сохранены они среди множества других альбомов на странице анонимного пользователя во «ВКонтакте». Найти их по имени и фамилии в поисковиках невозможно. Очевидно, что фото целенаправленно искали, листая все альбомы, зная, что именно искать. Узнать Екатерину на них крайне сложно: модель загримирована, а главное — она на 19 лет моложе.

  • Эротическая фото-сессия почти 20-летней давности, из-за которой уволили Екатерину Конопенко
  • © Соцсети

«О существовании этих фотографий мы узнали, когда привели детей на очередное занятие, — вспоминает в разговоре с RT Галина Гафиятова, чей сын пять лет тренируется у Конопенко. — Какие-то люди, видимо, представители нового директора, при входе в клуб пытались нам «открыть глаза» — подзывали и показывали фото на экранах телефонов».

Директор Севилькаева собрала специальный педсовет для обсуждения морального облика Конопенко, организовала информирование родителей. И отправила ссылку на фото омбудсмену. А уполномоченный по правам человека тут же переслала её в прокуратуру. Там провели проверку и вынесли «Представление об устранении нарушений законодательства об образовании». В нём, в частности, констатируется: «в социальных сетях в свободном доступе содержатся фотографии Конопенко Е.Н. в обнажённом виде, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющем права несовершеннолетних обучающихся». От администрации «Максимума» потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Важный момент — прокуратура на увольнении не настаивала.

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«В представлении мы требуем решить вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности. Вид ответственности устанавливает сам работодатель», — сказала корреспонденту RT помощник прокурора Правобережного района Магнитогорска Евгения Федоскина.

5 сентября 2019 года Конопенко уволили за «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы». С такой формулировкой о работе в системе образования можно забыть.

А параллельно шла ещё одна — уже полицейская — проверка в отношении Конопенко. Якобы тренер жестоко обращалась со своей дочерью.

«В рамках художественной фотосессии»

В 2009 году Андрей и Екатерина устроили ещё одну фотосессию. Уже не эротическую, а с участием собственной, тогда ещё семилетней, дочери. Девочка позировала с пистолетом, изображала смертельное ранение мечом. Проект освещался в местных СМИ, фото публиковались в газетах.

  • Фото с дочерью Екатерины Конопенко, из-за которых её подозревали в жестоком обращении с ребёнком
  • © Соцсети

Заявление в полицию подала завхоз центра «Максимум» Лариса Рогозина. По её мнению, фотографии десятилетней давности указывают на жестокое обращение Конопенко с собственным ребёнком. И инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку на предмет соответствия деяния ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Проверка продолжается больше месяца и завершается, по странному стечению обстоятельств, только после получения запроса от RT. Полиция устанавливает, что «фотографии не несут негативного характера, во время фотосессии в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не осуществлялось, снимки сделаны в рамках художественной фотосессии, указанные в обращении сведения не подтвердились».

Анжелика, дочь Екатерины, о той фотосессии вспоминает со смехом. Приятная, начитанная девушка, собирается поступать на филологический факультет.

«Занимаюсь у Екатерины Николаевны и Андрея Александровича с шести лет. Мне их тренировки очень нравятся. Участвовал в соревнованиях, занимал призовые места. Конечно, хотел бы и дальше у них учиться», — рассказывает 11-летний Слава Гафиятов.

Мы встретились с учениками Конопенко и их родителями на прощальной тренировке. Сюда пришли дети из разных групп: от семи до 13 лет.

«Мы не согласны ходить к другому тренеру, — говорит нам папа мальчика по имени Марсель. — Нашли Екатерину Николаевну три года назад. Замены ей нет. Она вытащила нам парня из хиляков — он физически растёт».

А Наталья Барковская, у которой и дочь, и сын занимаются у Конопенко более двух лет, замечает, что для неё важны и психологические навыки тренера:

«Она помогла адаптировать моих детей к школе. Они стали спокойнее, увереннее. А что касается фотографий, то нас они не касаются».

По мнению родителей, аморальный поступок совершила не Конопенко, а чиновники от образования и администрация «Максимума», вытащившие и смаковавшие старые фотографии.

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Директор Елена Севилькаева разговаривать с RT отказалась и предложила обратиться в управление образования города.

«Работодатель имеет право применить взыскание в виде увольнения? Имеет. Директор этим правом воспользовалась», — объяснила RT начальник отдела организации допобразования Виктория Засова.

По её словам, чиновники от образования действуют исключительно в интересах детей.

«Скажите, а кто главный эксперт по тому, что в интересах ребёнка?» — уточнил я у Засовой.

«Конечно, родители», — ответила она.

«Но почему тогда мнение родителей, которые не видят никакой опасности в фотографиях двадцатилетней давности, вообще не учитывается?» — поинтересовался я.

Чёткий ответ Засова дать не смогла.

2 сентября Екатерина Конопенко подала в суд иск о незаконном увольнении.

Патриотическое воспитание

Отремонтированный клуб «Чёрный дракон» (открыт заново 2 сентября) в настоящее время передают под руководство бывшего хоккеиста, 33-летнего Андрея Соколова.

«Андрей работает бункеровщиком (то есть занимается обслуживанием бункеров. — RT) на цементном заводе, учится на машиниста сырьевых мельниц», — пишет о нём газета «Магнитогорский металл».

Известен Соколов как основатель и председатель правления Федерации ветеранов спорта Магнитогорска, ратующий за «подготовку подрастающего поколения к службе в армии». Сейчас на двери вновь открытого «Чёрного дракона» (название, видимо, теперь сменят) висит объявление о наборе детей 7—14 лет в спортивно-патриотический клуб «Сталь».

  • Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко
  • © RT / Алексей Боярский

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