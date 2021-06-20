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Это есть у всех, кроме Путина: Какими гаджетами пользуются мировые лидеры?
20 июня 2021, 19:30 • 138 • Политика
Главы государств – такие же люди, как и мы с вами. В цифровую эпоху сложно представить себе жизнь без интернета, причём именно мобильного. Быть всегда на связи – одна из насущных необходимостей для политика. Каким же устройствам доверяют свою коммуникацию главы разных государств – Владимир Путин, Джо Байден, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и даже Ким Чен Ын?
Пользоваться гаджетом с выходом в интернет для мирового лидера – это всегда попытка найти некий баланс между необходимостью и безопасностью. Но следует сразу зафиксировать главное: безопасных смартфонов, планшетов и каких-либо гаджетов вообще не существует. Каждое такое современное устройство обладает и выходом в интернет, и модулем отслеживания геолокации, собственным IP-адресом и так далее. Все эти данные считываются оператором предоставления услуг, а также приложениями на смартфоне или планшете. Считываются и передаются на сервера производителя устройства или программного обеспечения.
Расхожее мнение о том, что если высокопоставленный чиновник не хочет слежки за собой, то его выбор – это кнопочный телефон вроде Nokia 3310, не является таким уж верным. Всем известно, что канцлер Германии Ангела Меркель с 2009 по 2013 год пользовалась кнопочным телефоном Nokia 6260, что не помешало Агентству национальной безопасности (АНБ) США отслеживать её местоположение по GSM-сети и прослушивать звонки.
Однако надо понимать, что для ряда зарубежных лидеров смартфон – это не только средство коммуникации, но и стильный аксессуар. Поэтому неудивительно, что в руках многих мировых лидеров и чиновников высокого ранга мы видим iPhone разных моделей. Нужно же быть "в тренде". А что там с безопасностью – это уже вопрос отдельный.
Владимир Путин "не в тренде"
Хорошо известно, что президент России не пользуется вообще никаким смартфоном. Для нужд Кремля в России существует собственный стандарт связи со специальными телефонами, у которых нет зарубежных аналогов. Но это ведь касается вопросов внутренней связи, а как же быть с интернетом и связью для повседневных нужд?
– объяснял Путин отсутствие у себя смартфона.
В прошлом году журналисты ТАСС в интервью спросили у президента России, как он относится к технологическим новинкам, появившимся в последние 20 лет. Путин ответил, что речь идёт о техническом прогрессе, который невозможно остановить – "и не надо".
– сказал президент год назад.
Тем не менее Путину напомнили, что однажды он всё-таки появился со смартфоном в руках. Это произошло, когда глава государства лично позвонил мальчику, пригласив его покататься на лыжах в Красную Поляну.
– объяснил Путин.
Он заметил, что ему гораздо проще просто снять трубку специальной связи в своём кабинете – и там "найдут любого абонента", который ему нужен. Это же ранее подтверждал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечал, что Путин не только не интересуется современными гаджетами, но и не имеет смартфона, в том числе по соображениям безопасности. По словам Пескова, обладание смартфоном предполагает "полную прозрачность", которую глава государства просто не может себе позволить. "Это эксгибиционизм, причём добровольный", – говорил Песков.
Годом ранее, в 2019-м, Пескову также приходилось отвечать на вопрос о "трубке Путина". В "Московском комсомольце" тогда появился "слив", что у президента России в машине есть "целая телефонная станция", и если главе государства поступает срочный звонок, то ему приносят мобильный телефон, который толще современных моделей популярных брендов. Источник газеты говорил тогда, что это "особый аппарат", который защищён от прослушивания и искажения сигнала методами тщательного шифрования.
"Не очень и толстый", – ответил два года назад Песков на вопрос журналистов, правда ли, что Путин пользуется таким "толстым" аппаратом.
Ангела Меркель: печальный опыт
Ангела Меркель стала первым мировым лидером, оказавшимся в центре скандала с прослушиванием американцами. До 2013 года тема наличия у глав государств тех или иных гаджетов муссировалась достаточно спокойно, пока экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден и сайт разоблачений Джулиана Ассанжа Wikileaks не сделали достоянием общественности поражающую воображение программу слежки американских силовиков как за собственными гражданами, так и за мировыми лидерами, в частности Ангелой Меркель.
Тогдашний представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил в 2013 году, что госпожа канцлер подвергалась масштабной слежке со стороны американцев, которые собирали информацию с её телефона Nokia 6260 с популярной тогда операционной системой Symbian. После скандала Меркель сменила телефон на Blackberry Q10 со встроенным фирменным чипом шифрования Secusmart. Информации о том, помогло ли ей это избавиться от слежки, не поступало. Однако мы знаем, что спецслужбы США не отказались от своей практики слежки: совсем недавно стало известно, что датские силовики помогают американским коллегам осуществлять слежку за союзниками по НАТО.
– прокомментировал Царьграду эту ситуацию известный IT-эксперт и пионер Рунета Игорь Ашманов.
Итак, если верить официальной информации, канцлер ФРГ перешла на смартфон Blackberry Q10. Считается, что аппараты этой канадской компании обладают повышенной защитой. Однако с апреля 2016 года, по заявлению главы Blackberry Джона Чена, компания отказалась от собственной операционной системы в пользу Android от американской корпорации Google. При этом заявляется, что гаджеты компании тогда выпускались с программными надстройками, рассчитанными на защиту пользовательских данных. Но если серьёзно, то сервисы Google вместе со всеми встроенными в них инструментами слежки – это почти гарантия, что корпорация будет собирать максимум информации о владельце устройства.
– отметил Игорь Ашманов.
Макрон, Медведев, Трамп и iPhone
В 2017 году, когда Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции, было опубликовано его первое фото в Елисейском дворце. Тогда в кадр попали сразу два смартфона, в которых издание Verge узнало iPhone.
Позднее сообщалось, что президент Франции пользуется смартфоном Teorem от компании Thales с криптографическим чипом. Это устройство якобы невозможно взломать, а создавалось оно для нужд французских вооружённых сил. Но Макрон пользуется им только для рабочих контактов, тогда как для повседневного общения несколько лет назад у него был Samsung Galaxy S7, а затем одна из моделей iPhone. Насколько защищён президент Франции от слежки извне – это открытый вопрос. Но судя по тому, что он пользовался для личных нужд устройством с операционной системой Android от Google, секреты Макрона могут быть известны американской корпорации или даже спецслужбам.
А что же сами американские лидеры? 45-й президент США Дональд Трамп ещё до прихода на высший государственный пост использовал устаревший смартфон Samsung Galaxy S3. В 2016 году сотрудники Белого дома были удивлены тем, что их новый президент использует такое старое устройство. Выяснилось также, что Трамп давно не обновлял операционную систему и приложения.
В 2017 году Трамп начал пользоваться iPhone – записи президента в Twitter тогда получили характерную приписку. При этом тогдашний глава Белого дома, видимо, забыл, что за год до этого призывал бойкотировать продукцию Apple, так как корпорация ранее отказалась сотрудничать с ФБР.
Что же касается Джо Байдена, то у него также есть личный смартфон. Нынешний президент даже показывался с ним на публике, когда в 2020 году в ходе предвыборной кампании выступил перед избирателями на мероприятии, посвящённом месяцу испанского культурного наследия. Байден тогда, стоя на трибуне, достал смартфон, подставил его к микрофону и включил композицию Despacito Луиса Фонси. Однако по видеозаписи было неясно, какой именно смартфон у Байдена. В Сети в то же время шутят, что когда демократ вступил в должность президента США, его личным "гаджетом" стала вице-президент Камала Харрис.
Если говорить об iPhone, то среди известных политиков нашей страны сложно найти большего поклонника "яблочной" компании, чем бывший президент России и экс-глава правительства Дмитрий Медведев. В отличие от Владимира Путина он не считал, что использование личного гаджета может навредить безопасности главы государства или правительства.
В 2010 году, будучи президентом России, Медведев заявил, что те, кто пытается закрыться от технологий, совершают ошибку и "лишают себя удовольствия". В том же году Медведев посетил Кремниевую долину, где встретился со Стивом Джобсом. Тогдашний глава Apple подарил ему iPhone четвёртого поколения.
В 2015 году Медведев был замечен со спецверсией Samsung Galaxy S6 edge в изумрудном корпусе. В то же время в мае 2015 года Медведев появился на совещании у Путина в часах Apple Watch – тогда говорили, что он также пользовался несколькими iPhone и iPad. В 2018 году Медведев пользовался уже новым на тот момент iPhoneX.
Ким Чен Ын пользуется "азиатами"
Северокорейский лидер ведёт крайне закрытую от прессы и мировой общественности жизнь. В первые два года у власти было неизвестно, пользуется ли глава КНДР каким-либо смартфоном, пока в 2013 году на заседании комитета национальной безопасности не удалось сфотографировать лежащий на столе рядом с северокорейским лидером гаджет.
Наблюдатели опознали в этом устройстве HTC Butterfly тайваньского производства. Позднее появлялась информация, что Ким Чен Ын использует это устройство, чтобы поддерживать связь с партийными чиновниками и родственниками. Насколько это для него безопасно? Интернет-трафик в КНДР тщательно фильтруется, по состоянию на 2019 год в северокорейском реестре IP-адресов, которым разрешён доступ в интернет, было всего 1024 адреса.
Так, доступ в Сеть имеют высший партийный аппарат КНДР, МИД республики, иностранные посольства, организации военно-промышленного комплекса, субъекты внешнеэкономической деятельности. Смеем предположить, что у лидера КНДР такой доступ тоже есть. Так как телефон Ким Чен Ына, судя по всему, также управляется операционной системой Android, то безопасность может вызывать вопросы.
О чём это говорит?
Большинство лидеров, включая тех, которых мы не упомянули в материале, выбирают смартфоны популярных брендов. Если даже это не американские устройства, то "начинка" у них всё равно родом из США и тесно связана с американской цифровой инфраструктурой. Вместе с тем информационная безопасность первого лица государства – это часть национального суверенитета страны.
– отметил Игорь Ашманов.
Мировые лидеры и их окружение, по его мнению, просто игнорируют, что американцы их постоянно прослушивают. Это парадокс, но западные лидеры выбирают пресловутое удобство от Google или Apple, обменивая его на собственную информационную безопасность.
– подытожил Ашманов.
В мире сегодня, скорее всего, нет другого лидера, который мог бы чувствовать себя настолько в безопасности, как Владимир Путин. Ведь отказ от любого современного смартфона в принципе, даже кнопочного телефона популярного бренда – это гарантия, что никакая информация от первого лица не будет получена третьими лицами. Ну а что было с некоторыми лидерами, которые придерживались противоположного мнения, мы хорошо знаем. Ведь прослушке спецслужбами США подвергалась не только Ангела Меркель, но и экс-президенты Франции Жак Ширак и Франсуа Олланд.
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