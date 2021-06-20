Это есть у всех, кроме Путина: Какими гаджетами пользуются мировые лидеры? • 138 • Политика Главы государств – такие же люди, как и мы с вами. В цифровую эпоху сложно представить себе жизнь без интернета, причём именно мобильного. Быть всегда на связи – одна из насущных необходимостей для политика. Каким же устройствам доверяют свою коммуникацию главы разных государств – Владимир Путин, Джо Байден, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и даже Ким Чен Ын? Пользоваться гаджетом с выходом в интернет для мирового лидера – это всегда попытка найти некий баланс между необходимостью и безопасностью. Но следует сразу зафиксировать главное: безопасных смартфонов, планшетов и каких-либо гаджетов вообще не существует. Каждое такое современное устройство обладает и выходом в интернет, и модулем отслеживания геолокации, собственным IP-адресом и так далее. Все эти данные считываются оператором предоставления услуг, а также приложениями на смартфоне или планшете. Считываются и передаются на сервера производителя устройства или программного обеспечения. Расхожее мнение о том, что если высокопоставленный чиновник не хочет слежки за собой, то его выбор – это кнопочный телефон вроде Nokia 3310, не является таким уж верным. Всем известно, что канцлер Германии Ангела Меркель с 2009 по 2013 год пользовалась кнопочным телефоном Nokia 6260, что не помешало Агентству национальной безопасности (АНБ) США отслеживать её местоположение по GSM-сети и прослушивать звонки. Однако надо понимать, что для ряда зарубежных лидеров смартфон – это не только средство коммуникации, но и стильный аксессуар. Поэтому неудивительно, что в руках многих мировых лидеров и чиновников высокого ранга мы видим iPhone разных моделей. Нужно же быть "в тренде". А что там с безопасностью – это уже вопрос отдельный. Владимир Путин "не в тренде" Хорошо известно, что президент России не пользуется вообще никаким смартфоном. Для нужд Кремля в России существует собственный стандарт связи со специальными телефонами, у которых нет зарубежных аналогов. Но это ведь касается вопросов внутренней связи, а как же быть с интернетом и связью для повседневных нужд? Если бы у меня был мобильный телефон, то он бы не умолкал ни на секунду и постоянно звонил, – объяснял Путин отсутствие у себя смартфона. В прошлом году журналисты ТАСС в интервью спросили у президента России, как он относится к технологическим новинкам, появившимся в последние 20 лет. Путин ответил, что речь идёт о техническом прогрессе, который невозможно остановить – "и не надо". Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто, – сказал президент год назад. Тем не менее Путину напомнили, что однажды он всё-таки появился со смартфоном в руках. Это произошло, когда глава государства лично позвонил мальчику, пригласив его покататься на лыжах в Красную Поляну. Ну, мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил, – объяснил Путин. Он заметил, что ему гораздо проще просто снять трубку специальной связи в своём кабинете – и там "найдут любого абонента", который ему нужен. Это же ранее подтверждал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечал, что Путин не только не интересуется современными гаджетами, но и не имеет смартфона, в том числе по соображениям безопасности. По словам Пескова, обладание смартфоном предполагает "полную прозрачность", которую глава государства просто не может себе позволить. "Это эксгибиционизм, причём добровольный", – говорил Песков. Годом ранее, в 2019-м, Пескову также приходилось отвечать на вопрос о "трубке Путина". В "Московском комсомольце" тогда появился "слив", что у президента России в машине есть "целая телефонная станция", и если главе государства поступает срочный звонок, то ему приносят мобильный телефон, который толще современных моделей популярных брендов. Источник газеты говорил тогда, что это "особый аппарат", который защищён от прослушивания и искажения сигнала методами тщательного шифрования. "Не очень и толстый", – ответил два года назад Песков на вопрос журналистов, правда ли, что Путин пользуется таким "толстым" аппаратом. Ангела Меркель: печальный опыт Ангела Меркель стала первым мировым лидером, оказавшимся в центре скандала с прослушиванием американцами. До 2013 года тема наличия у глав государств тех или иных гаджетов муссировалась достаточно спокойно, пока экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден и сайт разоблачений Джулиана Ассанжа Wikileaks не сделали достоянием общественности поражающую воображение программу слежки американских силовиков как за собственными гражданами, так и за мировыми лидерами, в частности Ангелой Меркель. Тогдашний представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил в 2013 году, что госпожа канцлер подвергалась масштабной слежке со стороны американцев, которые собирали информацию с её телефона Nokia 6260 с популярной тогда операционной системой Symbian. После скандала Меркель сменила телефон на Blackberry Q10 со встроенным фирменным чипом шифрования Secusmart. Информации о том, помогло ли ей это избавиться от слежки, не поступало. Однако мы знаем, что спецслужбы США не отказались от своей практики слежки: совсем недавно стало известно, что датские силовики помогают американским коллегам осуществлять слежку за союзниками по НАТО. Они взяли и прослушали Меркель. Точнее, видимо, прослушивали её лет 20 подряд. Меркель об этом узнаёт. Что она делает? Ну, может быть, она плакала в подушку. Я этого не исключаю. Но на самом деле ничего она не сделала. Если грубо сказать, она утёрлась. И когда разговариваешь с немцами, особенно в области информационной безопасности, они потупляют глаза в стол. Они говорят: да, к сожалению, мы ничего не можем сделать, – прокомментировал Царьграду эту ситуацию известный IT-эксперт и пионер Рунета Игорь Ашманов. Итак, если верить официальной информации, канцлер ФРГ перешла на смартфон Blackberry Q10. Считается, что аппараты этой канадской компании обладают повышенной защитой. Однако с апреля 2016 года, по заявлению главы Blackberry Джона Чена, компания отказалась от собственной операционной системы в пользу Android от американской корпорации Google. При этом заявляется, что гаджеты компании тогда выпускались с программными надстройками, рассчитанными на защиту пользовательских данных. Но если серьёзно, то сервисы Google вместе со всеми встроенными в них инструментами слежки – это почти гарантия, что корпорация будет собирать максимум информации о владельце устройства. Как происходит такая слежка? Там самое главное – это конверсии. Каскад конверсий во что-нибудь "полезное". Они следят за сотнями миллионов людей, ищут паттерны "нехорошего поведения", уязвимых сторон личности, каких-то вещей, за которые можно "зацепить". Сегодняшний студент, который задаётся вопросом "а чего за мной следить?", через 15 лет, когда он стал замминистра, вдруг обнаруживает, что он довольно сильно нахулиганил в юности. И если это у кого-то в папочке, то его просто можно заставить принимать нужные решения в своём министерстве. На мой взгляд, именно так произошло практически со всеми европейскими политиками, Прожил с Джо 13 лет и умер: В семье Байденов случилась трагедия – отметил Игорь Ашманов. Макрон, Медведев, Трамп и iPhone В 2017 году, когда Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции, было опубликовано его первое фото в Елисейском дворце. Тогда в кадр попали сразу два смартфона, в которых издание Verge узнало iPhone. Позднее сообщалось, что президент Франции пользуется смартфоном Teorem от компании Thales с криптографическим чипом. Это устройство якобы невозможно взломать, а создавалось оно для нужд французских вооружённых сил. Но Макрон пользуется им только для рабочих контактов, тогда как для повседневного общения несколько лет назад у него был Samsung Galaxy S7, а затем одна из моделей iPhone. Насколько защищён президент Франции от слежки извне – это открытый вопрос. Но судя по тому, что он пользовался для личных нужд устройством с операционной системой Android от Google, секреты Макрона могут быть известны американской корпорации или даже спецслужбам. А что же сами американские лидеры? 45-й президент США Дональд Трамп ещё до прихода на высший государственный пост использовал устаревший смартфон Samsung Galaxy S3. В 2016 году сотрудники Белого дома были удивлены тем, что их новый президент использует такое старое устройство. Выяснилось также, что Трамп давно не обновлял операционную систему и приложения. В 2017 году Трамп начал пользоваться iPhone – записи президента в Twitter тогда получили характерную приписку. При этом тогдашний глава Белого дома, видимо, забыл, что за год до этого призывал бойкотировать продукцию Apple, так как корпорация ранее отказалась сотрудничать с ФБР. Что же касается Джо Байдена, то у него также есть личный смартфон. Нынешний президент даже показывался с ним на публике, когда в 2020 году в ходе предвыборной кампании выступил перед избирателями на мероприятии, посвящённом месяцу испанского культурного наследия. Байден тогда, стоя на трибуне, достал смартфон, подставил его к микрофону и включил композицию Despacito Луиса Фонси. Однако по видеозаписи было неясно, какой именно смартфон у Байдена. В Сети в то же время шутят, что когда демократ вступил в должность президента США, его личным "гаджетом" стала вице-президент Камала Харрис. Если говорить об iPhone, то среди известных политиков нашей страны сложно найти большего поклонника "яблочной" компании, чем бывший президент России и экс-глава правительства Дмитрий Медведев. В отличие от Владимира Путина он не считал, что использование личного гаджета может навредить безопасности главы государства или правительства. В 2010 году, будучи президентом России, Медведев заявил, что те, кто пытается закрыться от технологий, совершают ошибку и "лишают себя удовольствия". В том же году Медведев посетил Кремниевую долину, где встретился со Стивом Джобсом. Тогдашний глава Apple подарил ему iPhone четвёртого поколения. В 2015 году Медведев был замечен со спецверсией Samsung Galaxy S6 edge в изумрудном корпусе. В то же время в мае 2015 года Медведев появился на совещании у Путина в часах Apple Watch – тогда говорили, что он также пользовался несколькими iPhone и iPad. В 2018 году Медведев пользовался уже новым на тот момент iPhoneX. Ким Чен Ын пользуется "азиатами" Северокорейский лидер ведёт крайне закрытую от прессы и мировой общественности жизнь. В первые два года у власти было неизвестно, пользуется ли глава КНДР каким-либо смартфоном, пока в 2013 году на заседании комитета национальной безопасности не удалось сфотографировать лежащий на столе рядом с северокорейским лидером гаджет. Съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборах в Госдуму Наблюдатели опознали в этом устройстве HTC Butterfly тайваньского производства. Позднее появлялась информация, что Ким Чен Ын использует это устройство, чтобы поддерживать связь с партийными чиновниками и родственниками. Насколько это для него безопасно? Интернет-трафик в КНДР тщательно фильтруется, по состоянию на 2019 год в северокорейском реестре IP-адресов, которым разрешён доступ в интернет, было всего 1024 адреса. Так, доступ в Сеть имеют высший партийный аппарат КНДР, МИД республики, иностранные посольства, организации военно-промышленного комплекса, субъекты внешнеэкономической деятельности. Смеем предположить, что у лидера КНДР такой доступ тоже есть. Так как телефон Ким Чен Ына, судя по всему, также управляется операционной системой Android, то безопасность может вызывать вопросы. О чём это говорит? Большинство лидеров, включая тех, которых мы не упомянули в материале, выбирают смартфоны популярных брендов. Если даже это не американские устройства, то "начинка" у них всё равно родом из США и тесно связана с американской цифровой инфраструктурой. Вместе с тем информационная безопасность первого лица государства – это часть национального суверенитета страны. Если у тебя нет цифрового суверенитета, то у тебя отберут и обычный. То есть экономический, военный, политический и так далее. Вот, возьмём Германию. Это суверенная страна? Я лично считаю, что нет, потому что это колония США, – отметил Игорь Ашманов. Мировые лидеры и их окружение, по его мнению, просто игнорируют, что американцы их постоянно прослушивают. Это парадокс, но западные лидеры выбирают пресловутое удобство от Google или Apple, обменивая его на собственную информационную безопасность. На них не действует известное разоблачение Сноудена и Wikileaks о том, что американцы их всё время прослушивают. Это известный факт, они просто махнули рукой. Горько, досадно, но ладно, решили они, – подытожил Ашманов. В мире сегодня, скорее всего, нет другого лидера, который мог бы чувствовать себя настолько в безопасности, как Владимир Путин. Ведь отказ от любого современного смартфона в принципе, даже кнопочного телефона популярного бренда – это гарантия, что никакая информация от первого лица не будет получена третьими лицами. Ну а что было с некоторыми лидерами, которые придерживались противоположного мнения, мы хорошо знаем. Ведь прослушке спецслужбами США подвергалась не только Ангела Меркель, но и экс-президенты Франции Жак Ширак и Франсуа Олланд. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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