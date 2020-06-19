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Это ещё не факт: Собянин усомнился в переизбрании Путина

19 июня 2020, 02:00  •  42 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о важности внесения поправок в Конституцию в части "обнуления" сроков Владимира Путина, усомнился, что действующий президент вновь изберётся на новый срок.
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России-24" говорил о поправках к Конституции, в том числе остановился на пункте, предполагающем возможность для президента России Владимира Путина переизбраться вновь. Поправка связывается с так называемым обнулением сроков. Так вот, Сергей Собянин, остановившись на вопросе, сказал, что поправка важна в условиях России - "сложной страны", которая часто находится в окружении не самых дружественных государств.
Собянин пояснил, что в условиях отсутствия поправки сложится ситуация, когда один из политических лидеров совершенно точно теряет возможность баллотироваться. И это, с точки зрения внешней политики в том числе, порождает "политическую неопределённость, нестабильность".
"Никто же не говорит, что действующий президент автоматически будет переназначен. Его избирать будут, если будет баллотироваться. Это ещё не факт, это его решение", - добавил Сергей Собянин.
Таким образом, мэр Москвы усомнился, что Владимир Путин воспользуется возможностью и будет переизбираться.

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