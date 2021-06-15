Это еще не конец: Киев сделал свою ставку на встречу Байдена с Путиным

На Украине ждут, что окончательный ответ по поводу возможного членства Украины в НАТО последует после саммита в Женеве 16 июня.

На Украине ждут конкретики о возможном вхождении в состав НАТО. Однако сейчас сроки ожидания скорректировались. После саммита, где Джо Байден заявил, что Незалежная пока не готова к вхождению в альянс, в Киеве выдали очередной дедлайн.

По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, ответ в Киеве по поводу будущего в союзе с НАТО ждут после встречи президентов США и России.

В Киеве подчеркиваю, что сказанное на саммите альянса в Брюсселе, не окончательное решение.

"Окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина", - заяивл Арестович.

Украинский чиновник выразил мнение, что Байден пока "не сформировал свое отношение к Путину и к политике, которую будет проводить по отношению к России".

Ранее американский лидер, выступая с трибуны, подчеркнул, что проблема Украины в том, что страна не соответствует критериям для вступления в военный блок.

"Мой ответ - нет. Соответствие критериям - вот в чем дело", - сказал политик. В Незалежной, где ранее громко требовали ответа от США, когда страна может стать членом военного блока, заявили о готовности продолжать реформы.