«Это ему ещё припомнят»: что может стоять за сообщениями СМИ о заявлениях Трампа по поводу российского Крыма

В Белом доме отказались комментировать сообщения СМИ о словах президента США Дональда Трампа про принадлежность Крыма. Журналисты утверждали, что американский лидер назвал Крым российским из-за того, что жители полуострова говорят на русском языке. Эксперты отмечают, что реакция администрации Трампа на эту информацию свидетельствует о несогласованности позиций внутри ведомства. При этом, по мнению политологов, сами публикации могут быть частью информационной войны. В Кремле также заявили о сомнениях в достоверности слов американского президента, транслируемых журналистами.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что глава Белого дома Дональд Трамп назвал Крым российским на саммите G7 в Канаде. По её словам, ей ничего не известно о таких заявлениях.

«Позвольте мне ответить на ваш первый вопрос: мне ни о каком таком комментарии не известно. Я знаю, что об этом сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры, в которых я не принимала участие и о которых у меня нет информации», — сказала Сандерс, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на некие источники сообщило, что президент США в ходе встречи с лидерами стран G7 заявил, что Крым является российским, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. Как сообщает автор статьи, такую позицию Трамп якобы изложил коллегам за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.

Кроме того, по данным СМИ, глава Белого дома интересовался у присутствующих, почему они занимают в этом вопросе сторону Украины. Он также пояснил, что «Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире».

«Неясно, были ли комментарии Трампа ремарками, сказанными в шутку, или он сигнализировал о радикальном отклонении от нынешнего курса внешней политики США», — говорится в статье американского издания.

Часть информационной войны

В администрации президента Соединённых Штатов не первый раз отказываются комментировать сообщения СМИ о заявлениях Трампа. Это свидетельствует лишь о несогласованности позиций американских чиновников, считает профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Это уже не первый случай, когда в Белом доме отказываются комментировать слова президента... Это состоявшаяся практика. Но у меня большие сомнения в том, что Трамп и правда назвал Крым российским. Я думаю, что это был единственный возможный вариант (для Сандерс. — RT): «Я не присутствовала при этом, это была частная беседа». Не думаю, что, если бы разговоры такого рода шли в Белом доме, у пресс-секретаря была бы такая отмазка», — уверен эксперт.

Кроме того, он напомнил о сомнительной репутации издания BuzzFeed, которое опубликовало саму новость о якобы сделанных Трампом заявлениях. По мнению эксперта, публикация может быть частью информационной войны.

«Они уже неоднократно публиковали различные фейковые новости. Это не совсем убедительно. Сейчас те, кто подозревает Трампа в так называемом русском сговоре, могут ухватиться за эту не совсем достоверную информацию, для того чтобы подчеркнуть в очередной раз, что Трамп — русский агент», — пояснил Александр Домрин.

О том, что эта публикация может использоваться противниками Трампа в своих целях, говорит и политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Расхождение по оси: как миграционный кризис поссорил канцлера Меркель с главой МВД Германии Зеехофером «Давно уже миновала та пора, когда написанное в американской прессе считалось непреложной правдой. Такую информацию вполне могли дать для того, чтобы показать ветреность Трампа, его готовность дружить с противником. Вполне возможно, в США ему это ещё припомнят», — отметил он.

«Это троллинг»

Эксперт также подчеркнул, что американский президент часто высказывает личные суждения, которые расходятся с мнением его администрации.

«На этой встрече Белый дом не присутствовал, и никто своими ушами не слышал, что именно говорил Трамп. Трамп вполне мог это сказать — всё это в его духе. Обольщаться не стоит: Трамп — тролль. Учитывая те отношения, которые сложились сейчас в G7, Трамп, конечно, понимает, что произносимые слова — просто колебания воздуха. Политика Трампа от одной фразы не изменилась, ему не с чего её менять. А сказать он мог. Это троллинг: позлить, побесить своих коллег, особенно Канаду и Великобританию», — рассказал политолог в беседе с RT.

Крымское побережье

globallookpress.com

В Кремле, комментируя сообщения СМИ по поводу заявлений Трампа о Крыме, отметили, что судить о достоверности этих публикаций трудно.

«Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать. Потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах «Большой семёрки», и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В МИД России, комментируя сообщения в американских СМИ, отметили, что тема статуса полуострова закрыта.

«Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию Российской Федерации. Что кто за закрытыми дверями говорил, обсуждал, утечки и так далее, комментарии этого всего — дело неблагодарное. Утечек много, много достоверных, много недостоверных. Мы оперируем фактической информацией», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Воссоединение Крыма с Россией

Отметим, что во время официальной пресс-конференции после саммита «Большой семёрки» Трамп заявил, что его реакция на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, возможно, отличалась бы от той, которую продемонстрировал Обама.

«Знаете, Обама может много что говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, я бы повёл себя по-другому», — сказал Трамп.

Он также несколько раз во время саммита говорил о том, что возвращение России в группу станет позитивным событием для всего мира. По словам Трампа, данный вопрос обсуждался на прошедшем саммите. Его идею поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Напомним, Крым стал российским по результатам референдума, проведённого на полуострове после правительственного переворота на Украине в 2014 году. Более 90% жителей высказались за возвращение в состав России.