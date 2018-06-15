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«Это ему ещё припомнят»: что может стоять за сообщениями СМИ о заявлениях Трампа по поводу российского Крыма
15 июня 2018, 19:09 • 118 • В мире
В Белом доме отказались комментировать сообщения СМИ о словах президента США Дональда Трампа про принадлежность Крыма. Журналисты утверждали, что американский лидер назвал Крым российским из-за того, что жители полуострова говорят на русском языке. Эксперты отмечают, что реакция администрации Трампа на эту информацию свидетельствует о несогласованности позиций внутри ведомства. При этом, по мнению политологов, сами публикации могут быть частью информационной войны. В Кремле также заявили о сомнениях в достоверности слов американского президента, транслируемых журналистами.
Reuters
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что глава Белого дома Дональд Трамп назвал Крым российским на саммите G7 в Канаде. По её словам, ей ничего не известно о таких заявлениях.
«Позвольте мне ответить на ваш первый вопрос: мне ни о каком таком комментарии не известно. Я знаю, что об этом сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры, в которых я не принимала участие и о которых у меня нет информации», — сказала Сандерс, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на некие источники сообщило, что президент США в ходе встречи с лидерами стран G7 заявил, что Крым является российским, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. Как сообщает автор статьи, такую позицию Трамп якобы изложил коллегам за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.
Кроме того, по данным СМИ, глава Белого дома интересовался у присутствующих, почему они занимают в этом вопросе сторону Украины. Он также пояснил, что «Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире».
Часть информационной войны
В администрации президента Соединённых Штатов не первый раз отказываются комментировать сообщения СМИ о заявлениях Трампа. Это свидетельствует лишь о несогласованности позиций американских чиновников, считает профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.
«Это уже не первый случай, когда в Белом доме отказываются комментировать слова президента... Это состоявшаяся практика. Но у меня большие сомнения в том, что Трамп и правда назвал Крым российским. Я думаю, что это был единственный возможный вариант (для Сандерс. — RT): «Я не присутствовала при этом, это была частная беседа». Не думаю, что, если бы разговоры такого рода шли в Белом доме, у пресс-секретаря была бы такая отмазка», — уверен эксперт.
Кроме того, он напомнил о сомнительной репутации издания BuzzFeed, которое опубликовало саму новость о якобы сделанных Трампом заявлениях. По мнению эксперта, публикация может быть частью информационной войны.
«Они уже неоднократно публиковали различные фейковые новости. Это не совсем убедительно. Сейчас те, кто подозревает Трампа в так называемом русском сговоре, могут ухватиться за эту не совсем достоверную информацию, для того чтобы подчеркнуть в очередной раз, что Трамп — русский агент», — пояснил Александр Домрин.
О том, что эта публикация может использоваться противниками Трампа в своих целях, говорит и политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
«Это троллинг»
Эксперт также подчеркнул, что американский президент часто высказывает личные суждения, которые расходятся с мнением его администрации.
«На этой встрече Белый дом не присутствовал, и никто своими ушами не слышал, что именно говорил Трамп. Трамп вполне мог это сказать — всё это в его духе. Обольщаться не стоит: Трамп — тролль. Учитывая те отношения, которые сложились сейчас в G7, Трамп, конечно, понимает, что произносимые слова — просто колебания воздуха. Политика Трампа от одной фразы не изменилась, ему не с чего её менять. А сказать он мог. Это троллинг: позлить, побесить своих коллег, особенно Канаду и Великобританию», — рассказал политолог в беседе с RT.
В Кремле, комментируя сообщения СМИ по поводу заявлений Трампа о Крыме, отметили, что судить о достоверности этих публикаций трудно.
«Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать. Потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах «Большой семёрки», и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В МИД России, комментируя сообщения в американских СМИ, отметили, что тема статуса полуострова закрыта.
«Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию Российской Федерации. Что кто за закрытыми дверями говорил, обсуждал, утечки и так далее, комментарии этого всего — дело неблагодарное. Утечек много, много достоверных, много недостоверных. Мы оперируем фактической информацией», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Воссоединение Крыма с Россией
Отметим, что во время официальной пресс-конференции после саммита «Большой семёрки» Трамп заявил, что его реакция на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, возможно, отличалась бы от той, которую продемонстрировал Обама.
«Знаете, Обама может много что говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, я бы повёл себя по-другому», — сказал Трамп.
Он также несколько раз во время саммита говорил о том, что возвращение России в группу станет позитивным событием для всего мира. По словам Трампа, данный вопрос обсуждался на прошедшем саммите. Его идею поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Напомним, Крым стал российским по результатам референдума, проведённого на полуострове после правительственного переворота на Украине в 2014 году. Более 90% жителей высказались за возвращение в состав России.
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