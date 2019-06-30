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Это экспромт: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном

30 июня 2019, 11:39  •  84 • Политика
Лидеры США и КНДР впервые в истории встретятся на границе двух Корей. По словам лидера Южной Кореи, Вашингтон и Сеул полностью согласны с необходимостью осуществления денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Трампа, его поездка была запланирована давно, но вот встреча с северокорейским лидером станет экспромтом.
Американский лидер Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе двух Корей. Как отметил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, здесь Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Они пожмут друг другу руки в рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове.
"Впервые в истории лидеры США и Северной Кореи будут стоять лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом, - заявил ранее на минувшей пресс-конференции Мун Чжэ Ин. - Они пожмут друг другу руки".
По словам южнокорейского президента, Вашингтон и Сеул полностью согласны с необходимостью осуществления денуклеаризации Корейского полуострова. Также они заявили и о дальнейшей работе США и Кореи по развитию отношений.
Сам Трамп, комментируя предстоящую встречу, заявил, что его поездка на границу запланирована была давно. Но вот предложение о встрече с Ким Чен Ыном стало экспромтом. Сейчас лидеры встретились и пожали друг другу руки. Дональд Трамп стал первым американским президентом, который оказался на территории КНДР.

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