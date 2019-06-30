Это экспромт: Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе двух Корей. Как отметил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, здесь Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Они пожмут друг другу руки в рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове.

"Впервые в истории лидеры США и Северной Кореи будут стоять лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом, - заявил ранее на минувшей пресс-конференции Мун Чжэ Ин. - Они пожмут друг другу руки".

По словам южнокорейского президента, Вашингтон и Сеул полностью согласны с необходимостью осуществления денуклеаризации Корейского полуострова. Также они заявили и о дальнейшей работе США и Кореи по развитию отношений.

Сам Трамп, комментируя предстоящую встречу, заявил, что его поездка на границу запланирована была давно. Но вот предложение о встрече с Ким Чен Ыном стало экспромтом. Сейчас лидеры встретились и пожали друг другу руки. Дональд Трамп стал первым американским президентом, который оказался на территории КНДР.