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Это его поступки «говно»: Зеленский спустя неделю ответил Порошенко

09 марта 2021, 23:35  •  137 • Украина

9 марта президент Владимир Зеленский в завуалированной форме ответил на критику бывшего президента Петра Порошенко, которую тот допустил уже более чем неделю назад.

Это произошло в ходе форума «Украина 30», который транслировался в прямом эфире. Рассказывая об информационных атаках, президент отметил, что «большие патриоты» иногда называют вакцину «словом, которое характеризует суть именно их поступков».

«Информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри.

Когда большие патриоты лгут гражданам о Новых Санжарах, о запрете защитникам на фронте стрелять, или когда называют вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков», — сказал он.

Как сообщала «Русская Весна», экс-президент «незалежной», ныне лидер партии «Европейская солидарность», Петро Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта раскритиковал вакцину, которой прививают граждан Украины. Он назвал препарат «говном».

Видео с речью экс-президента, подписанное с использованием смайлика фекалий, было опубликовано на его официальном Ютуб-канале.

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