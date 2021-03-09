|
Это его поступки «говно»: Зеленский спустя неделю ответил Порошенко
09 марта 2021, 23:35 • 137 • Украина
9 марта президент Владимир Зеленский в завуалированной форме ответил на критику бывшего президента Петра Порошенко, которую тот допустил уже более чем неделю назад.
Это произошло в ходе форума «Украина 30», который транслировался в прямом эфире. Рассказывая об информационных атаках, президент отметил, что «большие патриоты» иногда называют вакцину «словом, которое характеризует суть именно их поступков».
«Информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри.
Когда большие патриоты лгут гражданам о Новых Санжарах, о запрете защитникам на фронте стрелять, или когда называют вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков», — сказал он.
Как сообщала «Русская Весна», экс-президент «незалежной», ныне лидер партии «Европейская солидарность», Петро Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта раскритиковал вакцину, которой прививают граждан Украины. Он назвал препарат «говном».
Видео с речью экс-президента, подписанное с использованием смайлика фекалий, было опубликовано на его официальном Ютуб-канале.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 марта 2021, 04:40
|
09 марта 2021, 02:30
|
04 марта 2021, 04:15
|
06 марта 2021, 19:30
|
07 марта 2021, 22:05
|
08 марта 2021, 10:55
|
04 марта 2021, 00:35