Это его поступки «говно»: Зеленский спустя неделю ответил Порошенко

9 марта президент Владимир Зеленский в завуалированной форме ответил на критику бывшего президента Петра Порошенко, которую тот допустил уже более чем неделю назад.Это произошло в ходе форума «Украина 30», который транслировался в прямом эфире. Рассказывая об информационных атаках, президент отметил, что «большие патриоты» иногда называют вакцину «словом, которое характеризует суть именно их поступков».«Информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри.Когда большие патриоты лгут гражданам о Новых Санжарах, о запрете защитникам на фронте стрелять, или когда называют вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков», — сказал он.Как сообщала «Русская Весна», экс-президент «незалежной», ныне лидер партии «Европейская солидарность», Петро Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта раскритиковал вакцину, которой прививают граждан Украины. Он назвал препарат «говном».Видео с речью экс-президента, подписанное с использованием смайлика фекалий, было опубликовано на его официальном Ютуб-канале.