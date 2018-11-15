«Это доставит Киеву массу неудобств»: Экс-канцлер Германии попал в список «Миротворца»

МИД Германии призвал закрыть сайт «Миротворец» после внесения в «расстрельные списки» бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Немецкий журналист уверен, что это доставит Киеву массу неудобств.

Украинский экстремистский сайт «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов государства», внес в свой «расстрельный» список бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Это не прошло в Германии незамеченным. Берлин потребовал от Киева немедленно закрыть скандальный интернет-портал. Ситуацию прокомментировал немецкий журналист-международник Александр Рар.

По его словам, в Германии этот украинский сайт отлично всем известен. В его базу внесены многие немецкие политики, которые выражают близкую к российской точку зрения. Журналист отмечает, что сам находится в списках «Миротворца».

Однако нынешняя ситуация отличается тем, что затронута честь хоть и бывшего, но все-таки канцлера Германии. К делу подключился немецкий МИД. Если Киев хочет сохранить отношения с Берлином, то ему придется вычеркнуть имя Шрёдера из базы данных «Миротворца».

Журналист предсказывает, что Украина, скорее всего, попытается оправдаться тем, что «Миротворец» - это неправительственная организация и что сделать с ней они ничего не могут. Также Киев будет ссылаться на аналогичные списки в США и других восточноевропейских странах.

«Отрытых политических демаршей со стороны немцев не будет, но в диалоге между нашими странами эта тема неминуемо станет краеугольным камнем», - цитирует «Парламентская газета» слова Александра Рара.

Он считает, что на переговорах с Украиной представители Германии будут напоминать об инциденте при любом удобном случае, что значительно осложнит жизнь и доставит Киеву массу неудобств.