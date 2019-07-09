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«Это должны услышать из его уст»: Путин дал новое интервью Стоуну для фильма об Украине
09 июля 2019, 16:24 • 142 • Украина
Владимир Путин дал интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для документального фильма «В борьбе за Украину». Посвящённая украинскому кризису картина снята совместно с режиссёром-документалистом Игорем Лопатёнком. По словам создателей фильма, в ленте прозвучат «серьёзные месседжи» Путина народам двух стран. Отмечается, что президент России, в частности, прокомментирует инцидент в Керченском проливе, когда украинские суда нарушили границу РФ. Российская премьера картины состоится 19 июля.
© SHOWTIME
Владимир Путин дал новое интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для документального фильма «В борьбе за Украину». Российская премьера ленты состоится 19 июля в эфире телеканала «Россия 1».
Как рассказал агентству ТАСС американский режиссёр украинского происхождения Игорь Лопатёнок, работавший над картиной вместе со Стоуном, главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
По словам Лопатёнка, интервью главы государства состоялось в июне, а монтаж отснятого материала был произведён в кратчайшие сроки.
«Я очень благодарен Владимиру Владимировичу, что у него для нас нашлось время это записать. Когда мы получили возможность интервью, мы вскочили в самолёт... И 18 июня мы сняли это интервью, 4 июля вышла мировая премьера на фестивале», — приводит ТАСС слова режиссёра.
Сообщается, что лента получила Гран-при кинофестиваля в итальянской Таормине.
Режиссёр отметил, что в фильме есть «серьёзные месседжи» Путина, предназначенные народам двух стран.
«Это должны услышать зрители из его уст», — отметил кинематографист.
По словам Лопатёнка, содержание интервью Путина останется в секрете до премьеры. Однако некоторые подробности уже опубликованы. Как сообщает Первый канал, в беседе со Стоуном российский президент упомянул инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в территориальные воды страны. Погранслужба ФСБ РФ была вынуждена применить силу для задержания судов, на которых находились 22 моряка и два оперативника СБУ. В ходе осмотра судов стало известно, что экипаж сознательно пошёл на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив.
В фильме «В борьбе за Украину» Путин вновь отметил, что эти события являются частью предвыборной кампании экс-президента Украины Петра Порошенко.
«Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения, — рассказал Путин. — И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть».
Путин и Стоун
Как уточнил Лопатёнок, новая лента стала продолжением одной из прежних работ Стоуна с Путиным — фильма «Украина в огне», снятого в 2016 году. По словам режиссёра, Стоун в новой работе возвращается к вопросам, которые ставились в первом фильме.
«Мы показываем людей, которые схлестнулись в непримиримых противоречиях, но при этом для одних из них Украина — это инструмент, а для других — это всё, что у них есть: вся семья, вся любовь, родители, их дети», — цитирует Лопатёнка ТАСС.
Отметим, что в 2017 году на экраны вышел документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», над которым режиссёр работал около двух лет. В процессе подготовки ленты было снято 30 часов бесед американского режиссёра с главой российского государства.
Четырёхсерийный фильм в США показал кабельный телеканал Showtime, в России ленту можно было посмотреть на Первом канале.
В первой части Путин рассказал о своём отношении к периоду приватизации 1990-х и провёл анализ российско-американских отношений. Во втором эпизоде российский лидер раскритиковал решение США развернуть ПРО у российских границ, рассказал о стратегии Соединённых Штатов и Европы на Украине и сравнил спецслужбы России и Запада.
Третья часть интервью Путина Оливеру Стоуну посвящена ситуации на Украине и сирийскому конфликту, а в заключительной серии глава российского государства прокомментировал обвинения во «вмешательстве России в американские выборы» и рассказал о работе спецслужб.
Сам Стоун в интервью RT назвал документальный фильм о Путине кульминацией своей карьеры.
«По ощущениям — этот фильм действительно кульминация. Потому что для американских и западноевропейских СМИ Путин сейчас самая недоступная личность. Мой фильм как бы приоткрывает дверь в запретный мир», — сказал режиссёр в беседе с ведущей RT Софико Шеварднадзе в 2017 году.
Стоун об отношениях России и США
Напомним, режиссёр неоднократно критиковал позицию Вашингтона в диалоге с Москвой, в том числе санкции.
В частности, по словам Стоуна, определяющие повестку дня в США издания The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal придерживаются антироссийских взглядов.
«Когда произошли события на Украине, я не видел никаких сообщений противоборствующей стороны. В считаные часы Соединённые Штаты признали государственный переворот. И репортажи с самого начала войны были очень антироссийскими», — отметил Стоун в 2017 году.
Впоследствии американский режиссёр назвал поведение США в отношении России аморальным, упомянув расследование «вмешательства» в президентские выборы.
«Идея, что во всём виновата Россия, безумна, но очень легко удариться в примитивный маккартизм образца 1950-х годов. США ведут себя аморально. Они обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы, не предъявляя при этом никаких доказательств», — сказал режиссёр.
Он также отметил, что при наличии обвинений с американской стороны никто не проводит «должного расследования».
Накануне российской премьеры нового фильма Стоун заявил, что США не следует рассматривать Россию в качестве врага.
«Я всегда говорил, что Россия должна быть партнёром США. Это безумие — тратить столько энергии, создавая из неё врага, потому что Россия не враг», — сказал режиссёр в программе «60 минут».
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