«Это должно быть триумфальное возвращение»: зачем конгресс пытается заблокировать вывод военного контингента США из САР

Конгресс США намерен запретить главе государства и его кабинету сокращать военные миссии США за рубежом без соответствующего разрешения парламента. Два законопроекта с такими инициативами поступили на днях на рассмотрение конгрессменов, сообщают американские СМИ. Под документами подписались как демократы, так и республиканцы — представители обеих партий уверены, что планы Трампа по выводу войск из Сирии, Афганистана, а также предполагаемый уход ВС США из Южной Кореи подрывают позиции Вашингтона в мире. Впрочем, эксперты считают, что эта тема в Соединённых Штатах сейчас имеет внутриполитический подтекст. С точки зрения аналитиков, риторику президента и его оппонентов относительно присутствия американских военных за рубежом можно рассматривать как политтехнологический приём в преддверии нового избирательного цикла.

Конгрессмены США планируют ограничить главу Белого дома в праве возвращать военный контингент из-за рубежа. Соответствующие законопроекты, авторами которых стали как республиканцы, так и демократы, были внесены в Палату представителей. Об этом сообщило издание The Hill.

«Агрессивный глобализм»

Первый документ под заголовком «Ответственный вывод войск из Сирии» предполагает, что конгресс должен получить право заблокировать финансирование вывода американских военнослужащих и техники из ближневосточной республики. Согласно инициативе конгрессменов, минимальная численность сирийской группировки ВС США должна составлять 1,5 тыс. военнослужащих. Чтобы добиться сокращения контингента ниже этой отметки, Пентагон, госсекретарь и глава Национальной разведки должны будут ответить на вопросы конгрессменов. Они также содержатся в тексте законопроекта и касаются будущего сирийских территорий, которые сейчас находятся под контролем США и союзников.

Помимо этого, законодателей интересует, какова реальная боеспособность всё ещё остающихся в САР террористов «Исламского государства»* и вероятность того, что они могут взять реванш после ухода из региона американского военного контингента. Белый дом также должен будет отчитаться перед конгрессом о мерах безопасности, принятых для защиты тех жителей Сирии, которые участвовали в операциях коалиции.

Здание конгресса в Вашингтоне

РИА Новости

© Григорий Дубовицкий

Кроме того, на рассмотрение Палаты представителей был внесён законопроект, блокирующий вывод контингента ВС США из Южной Кореи. Слухи о том, что военные могут покинуть территорию азиатского государства, появлялись в американской прессе ещё в прошлом году, однако глава Белого дома тогда опроверг эти предположения, заявив, что «сокращение войск абсолютно не рассматривается».

По мнению авторов законопроекта, в Южной Корее численность американских военных не должна опускаться ниже 22 тыс. человек. В противном случае военное командование должно убедить конгресс в том, что республика сможет обеспечить собственную безопасность.

С инициативой о блокировке «стремительного вывода» контингента США из ряда стран, в частности, из Сирии и Афганистана, ранее также выступил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл. По его мнению, террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»** до сих пор представляют серьёзную угрозу. Предлагаемая Макконнеллом поправка подразумевает, наряду с сохранением военного присутствия, дипломатическое и политическое решение конфликтов на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

«И хотя весьма заманчиво замкнуться в комфорте и безопасности собственных границ, у нас ещё остаётся немало работы… Америка — не мировой жандарм, но мы лидеры свободного мира», — подчеркнул Макконнелл.

Таким образом сенатор заочно ответил на декабрьское выступление главы Белого дома, в котором Трамп призвал Соединённые Штаты к отказу от роли «мирового жандарма».

По мнению заведующего кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонида Полякова, пытаясь заблокировать инициативы Трампа о выводе военного контингента, конгресс намереваетмя в очередной раз заявить о себе как о самостоятельной силе.

«Двухпартийный истеблишмент с самого начала воспринимал Трампа как выскочку. На протяжении последних десятилетий внешнеполитическая линия США сводилась к агрессивному глобализму, распространению американского присутствия и контроля во всех уголках планеты», — напомнил Поляков в интервью RT.

Эксперт пояснил, что Трамп сразу же после избрания на пост президента начал зарабатывать популярность, публично оппонируя уже устоявшемуся курсу истеблишмента, что и вызвало раздражение в обеих партиях.

«Огромный прогресс»

Впрочем, говорить о «стремительном выводе» американских военных из Сирии пока не приходится. Хотя глава Белого дома объявил о возвращении сухопутного контингента из САР ещё 19 декабря, никаких признаков того, что военные действительно покидают эту страну, пока нет. Об этом заявила накануне в интервью газете The Washington Post исполнительный председатель Совета демократической Сирии (политическое крыло «Сирийских демократических сил» — SDF. — RT) Ильхам Ахмад.

«Никаких изменений в ситуации на местах не было», — заявила политик.

Эти сведения противоречат заявлению официального представителя штаба операции «Непоколебимая решимость» полковника армии США Шона Райана от 12 января. По его словам, Пентагон уже приступил к выводу своих войск из САР.

Американские военнослужащие в Сирии.

© Khalil Ashawi

В декабре глава Белого дома объявил о полной победе над ИГ и о скором выводе американских военных из Сирии. Этот шаг Дональда Трампа вызвал серьёзную критику как со стороны союзников США по НАТО, так и внутри страны. Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке, также свой пост покинули спецпредставитель президента США по координации борьбы с ИГ Бретт Макгёрк, глава аппарата Минобороны Кевин Суини и пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Впрочем, сейчас американский президент уже не говорит о полном разгроме «Исламского государства» — теперь речь идёт только об «огромном прогрессе» на пути к этой цели.

«Когда я стал президентом, ИГ вышло из-под контроля в Сирии и стало безудержным. С тех пор удалось достичь огромного прогресса, особенно за последние пять недель. «Халифат» скоро будет уничтожен, что было невообразимо два года назад», — написал Трамп в Twitter.

Эти оценки разделяют в Пентагоне — выступая на своей первой пресс-конференции исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан анонсировал ликвидацию ИГ в самое ближайшее время.

«Я бы сказал, что 99,5% территории, некогда контролируемой ИГ, были возвращены сирийцам. А в течение пары недель будет 100%», — заявил Шанахан.

Иной точки зрения придерживаются представители американского разведсообщества. Выступая в сенате, глава Национальной разведки США Дэн Коутс и директор ЦРУ Джина Хэспел заявили, что ИГ до сих пор обладает серьёзным потенциалом.

Как ранее пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, формально правы и военные, и спецслужбы. Действительно, большая часть боевых формирований ИГ была за последнее время разбита, однако идеи террористического «халифата» никуда не исчезли, а многие из бывших игиловцев внедряются сейчас в другие группировки.

«Имиджевый» контингент

О намерении вернуть американских военнослужащих домой и урезать расходы на американское военное присутствие за рубежом Трамп говорил ещё во время своей предвыборной кампании. С его точки зрения, союзники США эксплуатируют Вашингтон, перекладывая заботы о своей безопасности на плечи американских военных и налогоплательщиков.

«Америка не должна лезть в драку за каждую страну мира, зачастую не получая никакого возмещения. Если хотят, чтобы мы воевали, пусть тоже за это платят», — заявил Трамп, выступая в конце декабря перед американскими военнослужащими на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке.

© FARIDULLAH AHMADZAI / AFP

Тем не менее, глава Белого дома не намерен ограничиваться обещанием вывести военных из САР. В планы Трампа также входит сворачивание многолетней кампании в Афганистане. Соединённые Штаты ведут переговоры с представителями «Талибана»*** с февраля прошлого года — последний раунд продлился шесть дней, завершившись в минувшую субботу. Как заявил Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сторонам удалось добиться «значительного прогресса». Одним из пунктов будущего соглашения является вывод американского военного контингента из Афганистана при условии, что страна не будет превращена в рассадник международного терроризма. «Талибан» уже пообещал принять соответствующие меры, уточнил Халилзад в интервью The New York Times.

Напомним, военную кампанию в этой стране США начали в 2001 году, и, хотя коалиция выдавила талибов из ряда афганских провинций, полного разгрома группировки добиться так и не удалось. В последние годы талибы только расширяли размер подконтрольных им территорий, ситуация усугубляется появлением в Афганистане ячеек «Исламского государства».

Дональд Трамп — не первый американскиий лидер, который говорит о необходимости вывести войска из Афганистана. Его предшественник, Барак Обама даже начал этот процесс, но в 2016 году был вынужден его приостановить из-за обострения ситуации в регионе. За десятилетия американского присутствия в этой центральноазиатской стране на кампанию было потрачено порядка $1 трлн.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, определённые основания у критиков Трампа, осуждающих его планы по выводу войск из Сирии и Афганистана, есть. Эксперт напомнил, что Обама объявлял о выводе войск после того, как в Афганистане был избран проамериканский президент, а талибы во многом утратили прежние позиции.

«Тогда выход США ещё можно было преподнести в качестве победы. Но понимая, что сразу же после этого талибы вновь поднимутся, Обама в реальности не выводил военных, а, скорее, имитировал этот процесс, добиваясь нужного имиджевого эффекта. Сейчас в Афганистане другая ситуация — речь идёт о полной передаче власти талибам», — подчеркнул Брутер.

С точки зрения эксперта, это станет крупным поражением США, ведь целью всей кампании была ликвидация «Талибана». Сейчас же получается, что все траты и жертвы США в этом регионе были напрасны.

Поэтому, как отмечает Брутер, Трамп находится в непростом положении — с одной стороны, сокращение трат на зарубежные кампании было одним из пунктов его предвыборной программы. С другой — сейчас не лучшее время для реализации этих обещаний, считает аналитик.

«На позитивной ноте»

По мнению Леонида Полякова, заявления Трампа можно рассматривать как политтехнологический приём в преддверии нового избирательного цикла. Электоральная база Трампа — это люди, которых геополитика заботит меньше, чем собственные насущные проблемы.

Эксперт напоминает, что в своей предвыборной кампании он сделал ставку на тех, кто находится в уязвимом положении в собственной стране — США. Поэтому для этих людей вопрос присутствия американского военного контингента за рубежом не будет играть большой роли, если по внутренней повестке у Трампа будут заметные успехи, пояснил Поляков. При этом он отмечает, что если президент не сможет выполнить данные им обещания в социально-экономической сфере, ему припомнят и неудачи на внешнеполитических рубежах.

Эксперты не находят странным тот факт, что за ограничение полномочий Трампа сейчас выступают не только демократы, но и его соратники по партии. Как объяснил Владимир Брутер, хотя республиканцев было принято всегда считать «ястребами», а демократов — «пацифистами», этот подход некорректен.

«Разделение идёт не по партийной линии. Есть так называемое «глубинное государство» — сложившаяся элитная когорта, которая на самом деле и управляет страной. Именно эта прослойка и определяет тот курс, по которому США движутся на протяжении всех последних десятилетий», — пояснил эксперт.

По его словам, существует отдельная группа изоляционистов, которые находятся сейчас у власти, есть радикальные левые — последние входят в Демпартию. И раскол проходит именно по этим линиям.

«В целом американский избиратель приветствует вывод войск США из Сирии и Афганистана. Но этот вывод должен происходить на позитивной для Вашингтона ноте, как победа, а не как поражение, это должно быть триумфальное возвращение», — подытожил эксперт.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

***«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.